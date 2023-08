El intendente de Azul, Hernán Bertellys, informó que se va “retirar de la política” tras quedar en tercer lugar el último domingo en la interna municipal de Juntos por el Cambio, resultado que le impedirá ir por un nuevo mandato.

“Me voy a retirar de la política, absolutamente. Es más: no sé si estuve en ‘la política’. Yo creo que, dentro de unos años, no me voy a sentir parte de ‘la casta’, como dice (Javier) Milei”, señaló Bertellys en el marco de una entrevista con el diario azuleño El Tiempo.

El jefe comunal sostuvo que en la política encontró “muchas cosas” distintas a otros ámbitos. “Cosas no muy nobles que, seguramente, me las voy a olvidar pronto y seguiré con mi vida como un vecino común, con los códigos que tiene que tener un vecino común y a los que la política a veces los trastoca un poco, y la verdad, no me gustan para nada”, señaló.

Bertellys fue electo intendente de Azul en el año 2015 por el Frente para la Victoria, pero en 2016 se pasó a Cambiemos y en 2019 resultó electo por la coalición macrista.

El todavía intendente señaló que tampoco está interesado en alcanzar algún cargo legislativo. “Sí me pueden encontrar apoyando a algún candidato. Eso, seguramente, si es que mi apoyo sirve [se ríe]. Si sirve, estará a disposición de quien me parezca que es importante para Azul”, señaló.

Además, se mostró sorprendido por los resultados del domingo en todos los niveles. “Es casi la primera vez que no puedo hacer un análisis, porque es muy raro lo que pasó. Aún no alcanzo a hacer un análisis”, indicó. Y agregó: “Tal vez, a futuro, hay que empezar a acostumbrarse a este tipo de elecciones, de sorpresas”. (DIB) MT