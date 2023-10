Mestralet y el remar desde la izquierda contra la corriente negacionista

Tefa Schegtel Torres para Agencia Comunica

La bienvenida al Debate la dio el conductor Orfel Fariña, quien resaltó tres números: el 40 (de los años ininterrumpidos de democracia en nuestro país), junto al 54 (de la fundación de aquel germen de la casa de altos estudios en esta ciudad, como lo fue el Instituto Universitario de Olavarría, de 1969) y el 35 (edad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen). Democracia, memoria, educación pública y derechos: puntos no menores (y en riesgo) en este contexto, que estructuraron la propuesta del Frente de Izquierda de Olavarría, representado por Agustín Mestralet.



“Vengo a denunciar que hay responsables políticos de la miseria y de la crisis económica que vivimos los trabajadores: son los macristas, los peronistas, los radicales e incluso los ‘anticasta’ de Milei”, disparó Mestralet, docente nacido y criado en Tandil. Para cuando lo enunció, no habían pasado cinco minutos del comienzo del debate y ya llevaba varios vasos de agua en el haber: ¿Nerviosismo? Él mismo lo admitió luego, pero también jugaban lo suyo las marcas de una gripe reciente, el vivir en carne propia lo difícil de llegar a fin de mes, y empatizar con la situación de tanta gente para quienes la vivienda propia es una utopía.



Controles populares y participación ciudadana

El Debate 2023 de candidates en Olavarría estuvo dividido en tres bloques temáticos. El primero se centró en política económica, y fue el momento para apuntar contra la gestión del actual intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, en torno al déficit de más de 1400 millones de pesos que está dejando en las arcas municipales. Desde el Frente de Izquierda propusieron, entre otras cuestiones, que les vecines auditen las cuentas y contratos municipales, “para que a ese déficit lo paguen los funcionarios y empresarios amigos”; un aumento del impuesto a la tasa de la piedra, con control vecinal de su ingreso y ejecución; y control ciudadano y de les trabajadores para aumentar la producción empresaria y “terminar con la precarización y los fraudes laborales”.

En ese bloque, Mestralet expuso la crisis habitacional y el rol de gobiernos como el de Galli en el fomento de la especulación y el negocio inmobiliario, con funcionarios denunciados por venta fraudulenta de terrenos y licitaciones con empresas que no cumplen los contratos. Por ello, propusieron una tasa a la vivienda ociosa, para que ingresen al mercado inmobiliario; un banco de tierras público; y un plan de viviendas “que no excluya a los trabajadores informales y precarizados”.



En el segundo bloque, relativo a políticas de salud, ambiente, desarrollo social y género, desde el Frente de Izquierda retomaron la crítica hacia Galli por la reacción tardía de su gobierno frente a los reclamos de cientos de vecines sin atención en salud y sobre las denuncias de corrupción en torno a las tarjetas y vales alimentarios en el área de Desarrollo Social. Mestralet prometió un aumento en el monto de esa tarjeta y trabajo conjunto con las organizaciones barriales que atienden la problemática. En cuanto a salud, habló de fortalecer los centros de atención primaria y los hospitales de las localidades, con más especialidades médicas y doble turno. Siendo el 10 de octubre el Día de la Salud Mental, subrayó la necesidad de trabajar en red con instituciones de la comunidad, y de crear un centro municipal de atención a los consumos problemáticos.



Sobre la emergencia en violencia de género que atraviesa Olavarría desde hace años, materializada en la elevada cifra de femicidios, Mestralet insistió con que la Dirección de Políticas de Género se autonomice del gobierno municipal; que sus funcionarias sean electas, con control de su presupuesto y de su labor por parte de las organizaciones feministas y de diversidades sexuales; y crear un Centro Integral de Atención para víctimas de esta violencia.



El cuidado del ambiente también fue tema en el que la participación ciudadana en el control, decisión y veto de empresas contaminantes sería central, con la creación de una comisión de seguridad ambiental, para, por ejemplo, hacer cumplir las leyes que regulan y limitan el uso de agrotóxicos; y sanear los arroyos y controlar los vertidos industriales, al punto de devolver a les olavarrienses su balneario municipal en un arroyo Tapalqué limpio.



En el último bloque, con eje en políticas de seguridad, control urbano, movilidad, educación y cultura, Mestralet señaló que el narcotráfico, la trata de personas y la inseguridad en sí, “no tienen solución si no cortamos las redes de complicidad y no desmantelamos la corrupción que incluye fuerzas policiales, poder judicial y agentes políticos con el delito”. En ese punto, propuso control ciudadano sobre la actuación de esos funcionarios, con posibilidad de elección y revocabilidad de comisarios, jueces y fiscales; y prevenir socialmente desde la educación la cultura y el deporte como derechos: “Nos oponemos a todo avance de privatización educativa, por desfinanciamiento de la educación pública o por ‘vaucherización’”. Asimismo, sentó la defensa de su partido para con la Educación Sexual Integral laica, científica y con perspectiva de género; la educación intercultural y el estatuto del docente, “contra la precarización laboral y el ataque al derecho a huelga que hacen Kicillof y Baradel”.



En lo respectivo a cultura, entre varias propuestas, Mestralet habló de crear circuitos culturales que incluyan a las sociedades de fomento, espacios de las localidades y servicios territoriales, “donde los artistas locales puedan desarrollar su actividad, llevarla a sectores populares y ser reconocidos como trabajadores de la cultura”; y crear una ordenanza para el adecuado funcionamiento de los muchos espacios culturales autogestivos e independientes de Olavarría. Por último, prometió más accesibilidad, extensión horaria, frecuencias y ampliación de recorrido del servicio de transporte público de pasajeros, junto a la construcción de refugios “que realmente refugien” y creación de una escuela municipal de manejo.



De preguntas y (no muchas) respuestas

Mestralet inauguró su espacio de preguntas entre candidates con el actual intendente Ezequiel Galli, a quien le exigió explicara sus vínculos con Coopelectric, el insuficiente control de la calidad del servicio, la baja presión de agua en muchos barrios y la contaminación del arroyo Tapalqué. El candidato de Juntos por el Cambio habló de “un servicio de calidad que es controlado como corresponde” desde la Secretaría de Obras Públicas; y que el agua en el partido es “de las mejores de toda la provincia y es un orgullo para todos los olavarrienses”.

Más tarde, fue Maximiliano Wesner quien le dio el pie a Mestralet para analizar las políticas sociales de los ocho años de gestión ‘gallista’, en donde el docente señaló que con muchas organizaciones fueron de los primeros en denunciar la falta de un plan de vivienda social y, en 2020, la venta fraudulenta de terrenos, mientras el Municipio no daba siquiera un subsidio de alquiler a familias que estaban en la calle. Sin embargo, Mestralet también apuntó contra “la mala administración y el desgobierno económico” de Unión por la Patria a nivel nacional como responsables de la pobreza e indigencia.



Celeste Arouxet, candidata por La Libertad Avanza, cuestionó (y chicaneó) al Frente de Izquierda por su defensa del derecho al ocio como propuesta de política cultural. Mestralet aclaró que se refería a que les jóvenes acerquen propuestas para compatibilizar la actual ley de nocturnidad y para que les menores tengan sus propios espacios “donde estén cuidados y que los atraigan”.



Un par de preguntas de Mestralet estuvieron enfocadas en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, y las respuestas que recibió despertaron cuchicheos entre el público en la sala. La primera de ellas fue para el candidato de Unión por la Patria, por su reconocimiento en redes sociales al ex intendente Helios Eseverri como “austero, humilde y honesto”, sin mencionar, entre otros temas, que sostuvo en su cargo al genocida Omar ‘Pájaro’ Ferreyra. Wesner señaló que esa demostración pública estaba centrada en el trabajo, el desarrollo productivo y la obra pública que llevó adelante el fallecido jefe comunal, pero sobre Ferreyra no emitió palabra.



La última pregunta fue dirigida a Celeste Arouxet, para conocer su opinión sobre los dichos de Javier Milei y de su fuerza política sobre la negación del genocidio de la última dictadura cívico-militar, la promoción de la libre portación de armas, y la consideración de la ESI como ‘adoctrinamiento’. Arouxet le respondió que eso se lo debería preguntar a Milei y que, “en cuanto a los desaparecidos, quizás nos abocamos en el número: yo no doy un número, si son siete mil, si son treinta mil… Memoria, verdad y justicia para todos: para los desaparecidos por la dictadura, y para los desaparecidos por los terroristas”. Seguidamente calificó de “falacias” a esas opiniones vertidas por Milei, “que se inventan para ensuciar a un candidato que, gracias a Dios, está subiendo cada vez más en las encuestas y va a ser el próximo presidente”.



“Planteamos la defensa del pueblo, de los trabajadores”

El cierre de esta primera experiencia de Agustín Mestralet en un debate de candidatos incluyó una ‘performance’: mientras señalaba la “descomposición del régimen político”, en donde La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria “se pueden tirar con carpetazos y promueven la devaluación e inflación que ya padecemos”, abrió y extendió la boleta completa del Frente de Izquierda para concluir: “Es necesario un programa de salida en defensa de los trabajadores Votanos a lista completa”.



En diálogo con este medio, lo primero que Mestralet recalcó fue que “la respuesta esquiva de Celeste Arouxet con respecto a lo que plantea Milei no corresponde: se tiene que hacer cargo o decir que no lo comparte”. Por esta razón, para el candidato “así convalidó lo dicho por Milei en el debate presidencial sobre el número de desaparecidos: nada más le faltó decir que fueron excesos de los militares y que hubo una guerra. Alienta un discurso negacionista”.



A modo de balance de su participación, señaló que con su partido “pudimos plantear la defensa del pueblo, de los trabajadores”, y denunció que “la corrupción que otros se endilgaron mutuamente perjudica al pueblo, porque son recursos que no van a la salud, a la educación, a la asistencia social o al desarrollo de un plan de viviendas”. En el objetivo de contrastar los programas políticos, Mestralet dio cuenta de la clara disputa a la intendencia entre las fuerzas mayoritarias y calificó como “simpático” el que “las preguntas de Wesner, salvo la que le hizo a Galli, fueron ‘centros’, para no pelearse innecesariamente”. Reconoció que esperaba una asociación más clara entre Galli y Arouxet, “ya que en el debate previo se bajaron juntos, pero prevalecieron las tensiones de sus trayectorias y su enemistad personal”.

En lo personal, confesó: “Me agarraron muchos nervios al principio, me costó mucho. Después fui aflojando, me quedaron muchas cosas por decir por el tiempo, pero lo fundamental lo pude abordar. A veces me costaba despegarme del papel”. También detalló que, al momento de las réplicas, “tomé mucho de lo que dijeron los otros, mientras los demás no se salieron del cassette. Quise aprovechar que estábamos acá todos juntos para hacerlo más dialógico”.

Entre bloque y bloque, sólo había tres minutos de un descanso que no era tal, ya que les asesores rodeaban a sus candidates. En el caso del Frente de Izquierda, estaban presentes candidates a concejales de la lista, incluso Marcelo Ripoll, con quien Mestralet disputó la interna del partido en Olavarría. También se encontraba Yessica Almeida que, además de encabezar la lista de concejales, ha sido candidata a la intendencia en elecciones anteriores y le ha tocado debatir. Con su experiencia, se refirió al acompañamiento, preparación y apuntalamiento de Agustín, “con la certeza de que lo que decimos es lo que militamos todos los días”. Tanto Mestralet como Almeida no obviaron referirse a los nervios del estar frente a una cámara y con la fuerte presión del tiempo. “Esta vez me toca abajo del escenario, aguantando los nervios que, aunque son distintos, se sufren en los dos lados igual”, indicó Yessica.

Almeida brindó su análisis del debate: “Bastante interesante, áspero en muchos sentidos, con Arouxet disparando muy duro, Galli despellejado arriba del escenario y Maximiliano Wesner muy nervioso y sin acusar recibo (igual que Galli) en cuanto a responsabilidades de la situación calamitosa en la que estamos”. Sobre el desempeño de Mestralet, resaltó que “fue el único que defendió a los trabajadores y que apuntó a las necesidades de las mujeres, las disidencias y diversidades, la educación”.