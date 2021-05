Ministerio Público: Bali Bucca se manifestó en contra del proyecto

El oficialismo nacional busca darle dictamen al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. Mientras tanto, crecen las dudas sobre si conseguirá o no los votos para su aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación.

Entre los diputados considerados “en duda” y por lo tanto permeables a algún tipo de convencimiento se encuentra el exintendente de Bolívar Eduardo Bali Bucca. Incluso la Titular de la Oficina Anticorrupción en la era Macri, Laura Alonso, sembró la incógnita al preguntarse: ¿Bali Bucca de Lavagna vota la reforma de la justicia para la impunidad de CfK y su banda?

Sin embargo, a través de su red social Twitter, Bucca se manifestó en contra del proyecto y expresó: “Vivimos un drama sanitario que afecta la vida de los argentinos y argentinas en todas sus dimensiones. No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones. ¿Qué reforma del Ministerio Público Fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?”.

No obstante esta tajante posición reacia a la iniciativa del kirchnerismo, aún no queda claro si el bolivarense dirá presente en la sesión que aún no tiene fecha definida. Cuestión ésta que resulta de vital importancia atento el quórum hoy no está garantizado y emerge como el principal obstáculo para convertir en ley el proyecto que ya cuenta con la aprobación del Senado. (La Mañana)