Moncany a los concejales: «se pidió que la gente concurra a votar, pero ustedes también deben votar»

Meses atrás, antes del inicio de la campaña electoral, el profesor Silvio Moncany presentó un proyecto de Ordenanza en el Concejo Deliberante de Olavarría con el objetivo que a partir del 2022 se destinara el 0,30% del presupuesto municipal a los clubes enrolados en la Unión de Clubes. El proyecto está siendo debatido en comisiones y Silvio Moncany consideró que el proyecto «está cajoneado».

«Se pidió que la gente concurra a votar, pero ustedes también deben votar, se dice que la política es el arte de lo posible, pero así es imposible, sino los Clubes ya celebrarían que se les adjudique el 0,30 % del Presupuesto Municipal», expresó Moncany que continúa militando con persistencia este proyecto.

Recordó además que en 2019 «una candidata a concejal me dijo cuando asuma, lleva proyectos que pienses, un candidato a concejal que estuvo en el Ejecutivo dijo Olavarria tiene independencia financiera, este año anduvieron repartiendo «pelotitas» y subsidios (chiquitos en relación a la función de los clubes, el presupuesto y lo que se gasta en campañas), este año el Intendente uso la frase «una hora en el Club, es una hora menos en la calle» y con todo esto no se dan cuenta que el proyecto presentado es viable o no lo hacen porque lo presentó un vecino y no le surgió la idea a los funcionarios gestión deportiva, deportes, desarrollo humano y calidad de vida».