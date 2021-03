Montoya Carlotto y el 24 de marzo: “Me voy permitiendo vivirlo como me sale, en silencio, en recogimiento y pensando”

Con perfil bajo pero con un mensaje claro, Ignacio Montoya Carlotto se refirió este miércoles al 24 de marzo y a los 45 años del golpe cívico y militar que interrumpió la democracia argentina.

“Me voy permitiendo vivirlo como me sale, en silencio, en recogimiento y pensando”, expresó en redes sociales el nieto de la Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Ignacio Montoya Carlotto.

Dijo antes: “otro aniversario del inicio de la etapa más oscura que se vivió por estas tierras. Por el trabajo, constancia y perseverancia de tantos, se sabe bien de qué se trata esta fecha, y afortunadamente no se esconde en el almanaque para camuflarse en un feriado así nomás”.

“Conforme cada 24 de marzo pasa, me voy permitiendo vivirlo como me sale, en silencio, en recogimiento y pensando. Sin responder preguntas por no poder resumir en pocas palabras esas preguntas que esperan una respuesta que ya han oído. Esta es una semana que me persigue en el calendario, por más vueltas que le dé siempre me tumba al piso y me deja oscuro un par de días más. ¿Qué se le va a hacer?”, sostuvo.

Ignacio Montoya Carlotto agregó: “creo que uno de los mayores desafíos de la vida es vivirla pensando lo que se dice, diciendo lo que se piensa y actuando conforme a las dos cosas anteriores. Si estas fechas no son un momento de reflexión en el que podamos pensar qué significa para cada uno, no será luego de un tiempo, más que una fecha del calendario, un feriado para ir a pescar, y allí dejaremos la puerta abierta para el retorno de la misma tragedia con otras vestimentas”.

“La historia, es para los pueblos la mejor manera de predecir el futuro. Conforme pasa cada 24 de marzo más lo pienso más le busco las palabras y menos palabras tengo solo dos de me siempre quedan conforme pasen las fechas. “nunca más” pero ese “nunca más” no es solo una consigna que se imprima en una bandera. es mi “nunca más” con muchas palabras dentro”, finalizó..