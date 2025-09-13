Alida Rodríguez viuda de Mile «Negrita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de Septiembre de 2025 a los 93 años de edad.

Sus hijos Raul Adolfo y Oscar Mile. La madre de sus nietos Cristina Pintos. Sus nietos Cristian Oscar, Mariana Soledad, Estefania Ivonne, Romina Belen y Martin Mile. Sus nietos políticos Federico Marabia, José Potes y Sabrina Torres. Sus bisnietos. Sus colaboradoras Karina y Olga; y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «E».

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Sábado 13 de Septiembre a las 10:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Amparo Castro.

Lugar de nacimiento: Nacida en La Colina.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada.