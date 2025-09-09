Benito Álvaro González «Chaqueño» (Q.E.P.D.)

BENITO ALVARO GONZALEZ «CHAQUEÑO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 9 de Septiembre de 2025 a los 75 años de edad.

Su esposa: Maria Magdalena Benito.

Sus hijos: Diego y Alvaro Gonzalez.

Sus hijas políticas: Nancy y Marina.

Sus nietos: Agustina, Ornella, Joaquin y Nuria.

Sus hermanos, sobrinos, sobrinos políticos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » B» comienza 16hs, cierra 22hs, reabre 7hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 10 de Septiembre a las 11:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Provincias Unidas.

Lugar de nacimiento: Chaco.

Actividad que desarrollaba:Jubilado.