Benito Álvaro González «Chaqueño» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 9 de Septiembre de 2025 a los 75 años de edad.
Su esposa: Maria Magdalena Benito.
Sus hijos: Diego y Alvaro Gonzalez.
Sus hijas políticas: Nancy y Marina.
Sus nietos: Agustina, Ornella, Joaquin y Nuria.
Sus hermanos, sobrinos, sobrinos políticos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » B» comienza 16hs, cierra 22hs, reabre 7hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Miércoles 10 de Septiembre a las 11:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Provincias Unidas.
Lugar de nacimiento: Chaco.
Actividad que desarrollaba:Jubilado.