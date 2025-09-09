Benito Álvaro González «Chaqueño» (Q.E.P.D.)

BENITO ALVARO  GONZALEZ «CHAQUEÑO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  9   de   Septiembre  de 2025 a los 75   años de edad.

Su esposa: Maria Magdalena Benito.
Sus hijos: Diego y Alvaro Gonzalez.
Sus hijas políticas: Nancy y Marina.
Sus nietos: Agustina, Ornella, Joaquin y Nuria.
Sus hermanos, sobrinos, sobrinos políticos

 y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » B» comienza 16hs, cierra 22hs, reabre 7hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 10 de Septiembre a las 11:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Provincias Unidas.

Lugar de nacimiento: Chaco.

Actividad que desarrollaba:Jubilado.

