BLANCA RAQUEL CAVILLA VIUDA DE FOTI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de Septiembre de 2025 a los 93 años de edad.

Su hijo, su hija política, sus nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «E «. Viernes 19/09 de 09:00 a 13:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 19/09 a las 13:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada