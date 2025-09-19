Blanca Raquel Cavilla viuda de Foti (Q.E.P.D.)
BLANCA RAQUEL CAVILLA VIUDA DE FOTI (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 18 de Septiembre de 2025 a los 93 años de edad.
Su hijo, su hija política, sus nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «E «. Viernes 19/09 de 09:00 a 13:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Viernes 19/09 a las 13:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada