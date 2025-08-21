Celia Beatriz Aramburu (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de Agosto de 2025 a los 67 años de edad.

Sus hermanos: Manuel, José Luis, Marcelo, Cristina, Graciela, Silvia, Susana y Liliana.

Sus sobrinos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D», finaliza 16hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada.