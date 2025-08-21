Celia Beatriz Aramburu (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 21 de Agosto de 2025 a los 67 años de edad.
Sus hermanos: Manuel, José Luis, Marcelo, Cristina, Graciela, Silvia, Susana y Liliana.
Sus sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D», finaliza 16hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada.