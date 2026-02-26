Dora Beatriz Sisti vda de Mansur (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 25 de febrero de 2026 a los 84 años de edad. Dora Beatriz Sisti vda de Mansur, conocida como «Porota», nació en General La Madrid y era jubilada y pensionada. Vivía en el barrio El Provincial.

Sus hijos Andrea y Juan Alfredo Mansur; sus hijos políticos Victor Ricardo Barrientos y Graciela Funes; sus nietos Cristian, Graciana, Salome y Juan Simon; sus bisnietos Alma y Santiago; sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento B. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz este jueves 26 de febrero a las 11:30 horas.