Elisa Julia Graciana León viuda de Martorano (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los 85 años de edad.
Sus hijos: Ignacia, Rafel y Mariano
Sus hijos políticos: Diego, Guillermina y Maria Elena
Sus nietos: Matias, Tomas, Rosario, Clarita, Francisco y Manuela demás familiares y amigos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Habilita de 8 a 12 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecina de microcentro
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Médica jubilada