Elisa Julia Graciana León viuda de Martorano (Q.E.P.D.)

Necrológicas
ELISA JULIA GRACIANA LEON VDA DE MARTORANO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   10  de   Septiembre  de 2025 a los 85   años de edad.

Sus hijos: Ignacia, Rafel y Mariano
Sus hijos políticos: Diego, Guillermina y Maria Elena
Sus nietos: Matias, Tomas, Rosario, Clarita, Francisco y Manuela demás familiares y amigos  participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Habilita de 8 a 12 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz 

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecina de microcentro

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Médica jubilada

