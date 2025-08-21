ESTELA BULFONI VIUDA DE CASTAÑO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de Agosto de 2025 a los 77 años de edad.

Sus hijos: Roxana, Darío, María y Gastón. Sus hijos políticos, nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B»

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 22/08 a las 11:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: PYM

Lugar de nacimiento: Tandil

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada