Estela Bulfoni viuda de Castaño (Q.E.P.D.)
ESTELA BULFONI VIUDA DE CASTAÑO (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 21 de Agosto de 2025 a los 77 años de edad.
Sus hijos: Roxana, Darío, María y Gastón. Sus hijos políticos, nietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B»
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Viernes 22/08 a las 11:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: PYM
Lugar de nacimiento: Tandil
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada