Gustavo Néstor Cartolano «Cartucho» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

GUSTAVO NESTOR CARTOLANO «CARTUCHO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los 70 años de edad.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 14hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: H. Irigoyen

Lugar de nacimiento: Laprida

Actividad que desarrollaba:Jubilado de Fábrica «LOSA» y miembro activo de Grupo Scout de Nstra Sra de Luján.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!