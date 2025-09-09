Gustavo Néstor Cartolano «Cartucho» (Q.E.P.D.)
GUSTAVO NESTOR CARTOLANO «CARTUCHO» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los 70 años de edad.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 14hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: H. Irigoyen
Lugar de nacimiento: Laprida
Actividad que desarrollaba:Jubilado de Fábrica «LOSA» y miembro activo de Grupo Scout de Nstra Sra de Luján.