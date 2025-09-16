Héctor Luján Herrero (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de Septiembre de 2025 a los 79 años de edad.

Su esposa: MARÍA DEL CARMEN BANEGA

Sus hijas, hijos políticos, nietos y bisnietos, demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Comienza de 15 hs a 19 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Miércoles 17 de Septiembre de 2025- 10.30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: bº barrio ceco 1

Lugar de nacimiento: Arboledas, Partido de Daireaux

Actividad que desarrollaba: jubilado de Cementos Avellaneda.