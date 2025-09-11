Hermenegilda Sofia Brauton vda de Larregina «Mery» (Q.E.P.D.)
HERMENEGILDA SOFIA BRAUTON vda de LARREGINA «MERY» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 11 de septiembre de 2025 a los 96 años de edad.
Sus hijos: Norma, Omar, Maria Rosa, Oscar y Fernando.
Sus hijos políticos: Alfredo, Yanina, Viviana, Mónica y Claudia.
Sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Comienza el jueves 11/09/2025 a las 14:00 hs. Cierre a confirmar. Reabre 12/09/2025 a las 10:00 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Loma de Paz
DÍA Y HORA: Viernes 12/09/2025 a las 12:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: M. Moreno
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada