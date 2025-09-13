Hilda Raquel Caucelliri viuda de Sánchez «Lalita» (Q.E.P.D.)
HILDA RAQUEL CAUCELLIRI VDA DE SANCHEZ «LALITA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 12 de Septiembre de 2025 a los 93 años de edad.
Sus hijos: Nancy y Roberto Sanchez
Sus hijos políticos: Adriana Hensen y Ruben Garay
Sus nietos: Gonzalo y Nicolas Colo Sanchez; Axel y Sharon Sanchez Hensen.
Sus nietas políticas: Rocio Caro y Lucia Maturano
y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Comienza a las 8 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sábado 13 de Septiembre de 2025- 11.30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: bº ceco 1
Lugar de nacimiento: olavarria
Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada