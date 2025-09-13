Hilda Raquel Caucelliri viuda de Sánchez «Lalita» (Q.E.P.D.)

HILDA RAQUEL CAUCELLIRI VDA DE SANCHEZ «LALITA» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de Septiembre de 2025 a los 93 años de edad.

Sus hijos: Nancy y Roberto Sanchez

Sus hijos políticos: Adriana Hensen y Ruben Garay

Sus nietos: Gonzalo y Nicolas Colo Sanchez; Axel y Sharon Sanchez Hensen.

Sus nietas políticas: Rocio Caro y Lucia Maturano

y demás familiares participan su fallecimiento.





VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Comienza a las 8 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 13 de Septiembre de 2025- 11.30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: bº ceco 1

Lugar de nacimiento: olavarria

Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada