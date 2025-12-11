Iole Rosa Eccher viuda de Veneciano «Lala» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Diciembre de 2025 a los 93 años de edad.
Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » D». Jueves 11/12 de 09:30 a 11:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Jueves 11/12 a las 11:30 Hs.
Barrio en el que vivía: Hipólito Yrigoyen
Lugar de nacimiento: ItaliaActividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada