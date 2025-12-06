Irma Angelica Sagardia Lascano viuda de Izaguirre (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de Diciembre de 2025 a los 95 años de edad.

Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos. y demás deudos participan su fallecimiento.



VELATORIO: No se realiza velatorio

RESPONSO: Sin responso

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal Olavarria

DÍA Y HORA: 7/12/2025-10:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Villa Floresta.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.