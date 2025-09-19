JOSÉ RICARDO CAPUANO «PATO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de Septiembre de 2025 a los 77 años de edad.Su esposa: Mabel Gallo. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » B». Finaliza el Viernes 19/09 a las 10:00 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A Confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Independencia

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilado