José Ricardo Capuano  «Pato»  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

JOSÉ RICARDO CAPUANO  «PATO»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   18  de   Septiembre  de 2025 a los   77  años de edad.Su esposa: Mabel Gallo. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » B». Finaliza el Viernes 19/09 a las 10:00 Hs. 

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A Confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Independencia

Lugar de nacimiento: Olavarría             

Actividad que desarrollaba: Jubilado

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!