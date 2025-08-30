JUAN CARLOS TAGLIAFERRO «TERO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de Agosto de 2025 a los 82 años de edad.

Su esposa: Babi Ana Maria

familiares y amigos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B «. Cierra 22 hs.- Reabre 8.30 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 30/08/2025- 11:30 hs.

Barrio en el que vivía: Vecino de bº Mariano Moreno

Lugar de nacimiento: Olavarria

Actividad que desarrollaba: Jubilado Carpintero