Juan José Izzi (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 18 de Septiembre de 2025 a los 49 años de edad.
Su familia, amigos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » D» comienza Jueves 18hs, finaliza 20hs.
SIN RESPONSO.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Comerciante.
SE RUEGA NO ENVIAR FLORES