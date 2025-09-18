Juan José Izzi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de Septiembre de 2025 a los 49 años de edad.

Su familia, amigos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » D» comienza Jueves 18hs, finaliza 20hs.

SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Comerciante.

SE RUEGA NO ENVIAR FLORES