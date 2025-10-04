Juan Waldemar Wally «Johnny» Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de Octubre de 2025 a los 87 años de edad.



Su esposa: María Luisa Legato.

Sus hijos: Pablo Wally, Maria Del Carmen Wally, Juan José Wally, Tomas Juan Manuel Wally, Marcos Agustín Wally, Santiago Wally y

Maria Guadalupe Wally.

Sus nietos: Sofía Wally, Manuel Wally; María, Clara y Juan Diego Spinetta, Juana Wally, Zara Wally, Mónica Wally, Rita Wally, Isabel Wally y Laura Wally;

Agustin y Fiore Felipuzzi.

Su bisnieto: Tino Battistella.

Sus nueras y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Finaliza Sábado 23hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.

Lugar de nacimiento: Balcarce.

Actividad que desarrollaba: Ex subsecretario de cultura, profesor de filosofía, escritor e historiador.