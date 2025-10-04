Juan Waldemar Wally «Johnny» Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 4 de Octubre de 2025 a los 87 años de edad.
Su esposa: María Luisa Legato.
Sus hijos: Pablo Wally, Maria Del Carmen Wally, Juan José Wally, Tomas Juan Manuel Wally, Marcos Agustín Wally, Santiago Wally y
Maria Guadalupe Wally.
Sus nietos: Sofía Wally, Manuel Wally; María, Clara y Juan Diego Spinetta, Juana Wally, Zara Wally, Mónica Wally, Rita Wally, Isabel Wally y Laura Wally;
Agustin y Fiore Felipuzzi.
Su bisnieto: Tino Battistella.
Sus nueras y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Finaliza Sábado 23hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.
Lugar de nacimiento: Balcarce.
Actividad que desarrollaba: Ex subsecretario de cultura, profesor de filosofía, escritor e historiador.