Necrológicas
Juan Waldemar Wally «Johnny» Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   4  de   Octubre  de 2025 a los  87   años de edad.

 
Su esposa: María Luisa Legato.
Sus hijos: Pablo Wally, Maria Del Carmen Wally, Juan José Wally, Tomas Juan Manuel Wally, Marcos Agustín Wally, Santiago Wally y
Maria Guadalupe Wally.
Sus nietos: Sofía Wally, Manuel Wally; María, Clara y Juan Diego Spinetta, Juana Wally, Zara Wally, Mónica Wally, Rita Wally, Isabel Wally y Laura Wally;
Agustin y Fiore Felipuzzi.
Su bisnieto: Tino Battistella.

Sus nueras y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Finaliza Sábado 23hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz. 

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.

Lugar de nacimiento:  Balcarce.            

Actividad que desarrollaba: Ex subsecretario de cultura, profesor de filosofía,  escritor e historiador.

