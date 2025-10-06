Julian Andres Wagner  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día   5  de   Octubre  de 2025 a los  27   años de edad.

Su madre: Delia Palahy.
Su padre: Sergio Wagner.
Su hermano: Mateo Wagner.

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » E «

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Hipolito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Olavarría.             

Actividad que desarrollaba: Estudiante. 

