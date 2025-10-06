Julian Andres Wagner (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 5 de Octubre de 2025 a los 27 años de edad.
Su madre: Delia Palahy.
Su padre: Sergio Wagner.
Su hermano: Mateo Wagner.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » E «
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Hipolito Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Estudiante.