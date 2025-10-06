Julian Andres Wagner  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de Octubre de 2025 a los 27 años de edad.

Su madre: Delia Palahy.

Su padre: Sergio Wagner.

Su hermano: Mateo Wagner.

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » E «

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Hipolito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Estudiante.