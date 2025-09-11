María del Carmen Beratz de Bahl (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de Septiembre de 2025 a los 65 años de edad.

Su esposo Roberto Bahl; su hija Cecilia; su hijo político Leonardo; sus nietos: Fátima, Sebastián y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO.

RESPONSO: Cementerio Municipal de Colonia Hinojo

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Colonia Hinojo

DÍA Y HORA: Jueves 11/09 a las 15:00 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina de Colonia Hinojo

Lugar de nacimiento: Colonia Hinojo

Actividad que desarrollaba: Jubilada