María del Carmen Beratz de Bahl (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 11 de Septiembre de 2025 a los 65 años de edad.
Su esposo Roberto Bahl; su hija Cecilia; su hijo político Leonardo; sus nietos: Fátima, Sebastián y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO.
RESPONSO: Cementerio Municipal de Colonia Hinojo
INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Colonia Hinojo
DÍA Y HORA: Jueves 11/09 a las 15:00 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Vecina de Colonia Hinojo
Lugar de nacimiento: Colonia Hinojo
Actividad que desarrollaba: Jubilada