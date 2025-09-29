Olga Elsa Bravo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de Septiembre  de 2025 a los 91 años de edad.Sus hijos Gabriela, Maria Ines y Santiago Falconara. Sus hijos politicos Martin, Marcelino y Maria JOse. Sus nietos Santiago, Sofia, Juan Ignacio, Bautista, Manuel, Fermin, Pilar y Agostina. Su hermano Nestor Bravo. Su hermana politica Beby. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». El velatorio comienza éste Lunes a las 10 horas y finaliza a las 17 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio San VIcente.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.             

Actividad que desarrollaba:  Jubilada y pensionada.

