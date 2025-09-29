Olga Elsa Bravo (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 28 de Septiembre de 2025 a los 91 años de edad.Sus hijos Gabriela, Maria Ines y Santiago Falconara. Sus hijos politicos Martin, Marcelino y Maria JOse. Sus nietos Santiago, Sofia, Juan Ignacio, Bautista, Manuel, Fermin, Pilar y Agostina. Su hermano Nestor Bravo. Su hermana politica Beby. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D». El velatorio comienza éste Lunes a las 10 horas y finaliza a las 17 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio San VIcente.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada.