Omar Federico Laffitte (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de Octubre de 2025 a los 63 años de edad.

Su madre Maria Alcira Mehlhose. Sus hermanos Fernando y Gabriela Eyler. Sus hermanos politicos Miriam Pibuel, Silvina Pereyra y Matias Maiz. Sus sobrinos. Sus primos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » D «, velatorio comienza a las 19 horas y finaliza a las 22 horas.

SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.

Lugar de nacimiento: Olavarría.