OMAR JOSÉ AMOROSO (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 19 de Diciembre de 2025 a los 82 años de edad.
Su esposa Marta Lapolla. Su hermano Carlos Amoroso. Sus hermanas políticas. Sus sobrinos: Antonio Amoroso, Jose Lindner, Tania Lindner, Karina, Jose, Hernan, Angel, Alberto y Marisa . Sus sobrinos políticos. Sus sobrinos nietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B». El velatorio comienza éste Sábado a las 8:00 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Sábado 20 de Diciembre a las 11:30 horas.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Microcentro.
Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.Actividad que desarrollaba: Jubilado Relojero.