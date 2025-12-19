OMAR JOSÉ AMOROSO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de Diciembre de 2025 a los 82 años de edad.

Su esposa Marta Lapolla. Su hermano Carlos Amoroso. Sus hermanas políticas. Sus sobrinos: Antonio Amoroso, Jose Lindner, Tania Lindner, Karina, Jose, Hernan, Angel, Alberto y Marisa . Sus sobrinos políticos. Sus sobrinos nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». El velatorio comienza éste Sábado a las 8:00 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Sábado 20 de Diciembre a las 11:30 horas.

Barrio en el que vivía: Vecino de Microcentro.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.Actividad que desarrollaba: Jubilado Relojero.