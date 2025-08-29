Participación: Nora Julia Izzi

Falleció en Olavarría el día 28 de Agosto de 2025 a los 81 años de edad.

La Promoción de inmaculada Concepción de Azul 1964 se une en el dolor con tu familia y te recordara todos los días y en especial en cada encuentro anual. ¡¡Feliz último viaje amiga Norita!!

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». Comienza 8.30hs

RESPONSO: No se realiza responso.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 29 de Agosto del 2025- 10:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: VECINA DEL Bº MICROCENTRO

Lugar de nacimiento: OLAVARRÍA

Actividad que desarrollaba: JUBILADA DOCENTE