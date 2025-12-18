 Pedro EDduardo Cardoso (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de Diciembre de 2025 a los 60 años de edad.

Su esposa: Ayelef Marisa

su hijo: Jorge Eduardo Cardoso

su hija política: Vanesa Orellana

su hija e hijo en el afecto: Selene y Alexis.

Cristian; hermanos, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento.



VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sala habilita de 7 hs a 11 hs.

RESPONSO: Sin responso.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino bº Belgrano

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba:

jubilado Penitenciario