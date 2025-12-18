Pedro EDduardo Cardoso (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 17 de Diciembre de 2025 a los 60 años de edad.
Su esposa: Ayelef Marisa
su hijo: Jorge Eduardo Cardoso
su hija política: Vanesa Orellana
su hija e hijo en el afecto: Selene y Alexis.
Cristian; hermanos, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sala habilita de 7 hs a 11 hs.
RESPONSO: Sin responso.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino bº Belgrano
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba:
jubilado Penitenciario