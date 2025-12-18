 Pedro EDduardo Cardoso (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día 17  de Diciembre  de 2025 a los  60   años de edad.

Su esposa: Ayelef Marisa
su hijo: Jorge Eduardo Cardoso
su hija política: Vanesa Orellana
su hija e hijo en el afecto: Selene y Alexis.
Cristian; hermanos, sobrinos y demas familiares  participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sala habilita de 7 hs a 11 hs. 

RESPONSO: Sin responso.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino bº Belgrano

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: 

jubilado Penitenciario

