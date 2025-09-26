Pedro Oscar Victorero (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de Septiembre de 2025 a los 79 años de edad.

Su esposa: Eva Gómez; sus hijos: Silvio Oscar, Laura Veronica y Paulo Andres; hijos políticos: Jorge Coronel y Alicia Navarro; sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » D «.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 26 de Septiembre de 2025- 14:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino de Loma Negra

Lugar de nacimiento: Gral Lamadrid

Actividad que desarrollaba: jubilado de fabrica Losa