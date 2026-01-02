Silveria Cáceres Giménez viuda de Navarro «Silvi» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 2 de enero de 2026 a los 82 años de edad. Su hija Ana María Navarro; su hijo político Néstor Nasello; su nieta Aldana Nasello y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”, comienza a las 17:00 horas, finaliza a las 22:00 horas y reabre a las 08:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: sábado 3 de enero a las 09:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Sarmiento Norte. Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.