Zulema Beatriz Román viuda de Izaguirre (Q.E.P.D.)

ZULEMA BEATRIZ ROMAN Vda de IZAGUIRRE (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de Agosto de 2025 a los 90 años de edad.

Su hijo: Marcelo Raúl Izaguirre.

Sus nietas: Sofía y Candela Izaguirre.

La madre de sus nietas: Rosana.

Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 8hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Viernes 29 de Agosto a las 11:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: UTA

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.