Zulema Beatriz Román viuda de Izaguirre (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 28 de Agosto de 2025 a los 90 años de edad.
Su hijo: Marcelo Raúl Izaguirre.
Sus nietas: Sofía y Candela Izaguirre.
La madre de sus nietas: Rosana.
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 8hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Viernes 29 de Agosto a las 11:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: UTA
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.