No habrá candidato radical ni a Presidente, ni a Gobernador

Carlos Antonio Gorosito, ex intendente Municipal 1991-2015 / Ex Presidente del Comité Provinciade la UCR 2005-2007

El 24 de junio habrá llegado la hora de la verdad en la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Se sabrá si la UCR tiene un precandidato a Presidente de la Nación y un Precandidato a Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires.

El Gobernador de Jujuy y titular del Comité Nacional partidario lanzó su candidatura presidencial en el Teatro Gran Rex (allí estuve presente). A su vez el diputado Nacional doctor Facundo Manes manifestó reiteradamente que sería precandidato a Presidente. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires el presidente del Comité de la Provincia diputado Maximiliano Abad lanzo su precandidatura a Gobernador por el radicalismo (en Saladillo se realizó un acto para promocionar su candidatura), el diputado Nacional Martín Tetaz recorrió varios distritos de la Provincia también promocionando su candidatura a la Gobernación.

El Intendente de San Isidro doctor Gustavo Posse presentó en marzo ante el Comité provincial de la UCR un petitorio de 28.000 firmas pidiendo que se habilitaran mecanismos para elegir un candidato único a la Gobernación por el radicalismo, entre los que obviamente se encontraba él.

A esta altura de los acontecimientos tengo la percepción de que no habrá un precandidato radical a la presidencia de la Nación y tampoco un precandidato a Gobernador del partido en las PASO a celebrarse en el mes de agosto. En Pro tiene instalado a nivel nacional desde hace mucho tiempo dos precandidatos presidenciales: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En la Provincia, el candidato de Rodríguez Larreta a la Gobernación, lo sabemos desde hace tiempo, es el diputado Nacional Diego Santilli y Bullrich acaba de designar recientemente al intendente de Lanús Néstor Grindetti como su precandidato a Gobernador. En el radicalismo los dirigentes nacionales y provinciales no se han puesto de acuerdo para elegir un candidato único en ambas categorías para competir en las PASO con los candidatos del PRO. Y a esta altura de los acontecimientos es muy difícil definirlos.

El que tuvo candidatos presidenciales definidos y sin ánimo de resignar esos lugares ha sido el PRO. Como el PRO no podrá prescindir de la estructura organizativa del radicalismo, supongo que desde ambos espacios del Pro se tratara de integrar a algún radical a las formulas tanto a la presidencia como a la gobernación.

Esto se develara finalmente el 24 de junio. Desde hace tiempo el radicalismo sostuvo que pretendía liderar la coalición Juntos por el Cambio, lo cual significaba incidir en su impronta programática y encabezar el proyecto. El documento de la última Convención de la UCR podrá ser muy bueno en su sustancia y contenido, pero la realidad indica que terminaremos siendo partenaires del PRO, salvo cambio de último momento. Siempre la realidad termina imponiéndose. Sin duda los radicales con aspiraciones han trabajado intensamente en los ámbitos en que les ha tocado desempeñarse a cada uno. Pero no han logrado instalarse con fuerza en el escenario nacional y provincial. De lo único que se habla hoy en la prensa en sus distintos formatos son de los candidatos del Pro.

Tendremos que revisar los radicales en el futuro acerca de la manera de cómo debemos relacionarnos con la sociedad, y fundamentalmente como lo hacemos desde situaciones adversas, es decir cuando no estamos gobernando. Porque quienes gobiernan: Intendente y Gobernadores tienen siempre mayor acceso a los medios de comunicación, aunque no necesariamente esto es siempre una garantía de triunfo.

También tendrán que tener nuestros candidatos una gran vocación de poder. Cuando alguien asume ser candidato tiene que seguir hasta el final y tiene que arbitrar los medios para ser conocido. Eran otros tiempos, eran otros los escenarios políticos-sociales y otros los contextos mediáticos pero tanto Ricardo Balbín, como Raúl Alfonsín por no ir más lejos en el tiempo seguían hasta el final cuando lanzaban una candidatura y además detrás de cada una de esas candidaturas había un programa a ejecutar. Ellos encarnaban esos valores y esos principios, que los militantes seguíamos desde Jujuy a Tierra del Fuego. En el 2015 algunas fuerzas políticas nos unimos, entre las cuales se encontraba y se encuentra la UCR, para defender los principios republicamos, pero sin abdicar de los principios de justicia social que nos llevara a una Argentina más justa y equitativa. No solo debemos luchar contra la concentración del poder político, sino también contra la concentración del poder económico. La experiencia entre 2015 y 2019 no fue muy buena, el radicalismo solo acompañó. Hoy la coalición opositora, tiene posibilidades de ganar las próximas elecciones, por el fracaso del actual oficialismo de dar respuesta a los principales problemas que tiene nuestro país.

Dentro de la coalición opositora no todos pensamos lo mismo. Hay posiciones ideológicas muy encontradas. Hay además vanidades personales muy acentuadas. Espero que no sea un simple amontonamiento. Caso contrario no podremos resolver los problemas más significativos del país y de ninguna manera queremos un fracaso. Estamos a menos de 10 días de la presentación de las listas. Sería bueno la publicación de un programa de consenso sobre los principales problemas del país y de la Provincia.

Este año se cumplirán 40 años de la recuperación de la Democracia. Hace cuatro décadas que los argentinos podemos elegir y ser elegidos y debemos luchar diariamente para que la Democracia se mantenga por siempre. Tenemos en el presente un gran desafío que no hemos podido resolver todavía que es lograr la estabilidad económica y establecer pautas perdurables de crecimiento y desarrollo. El poeta y escritor español Benjamín Prado ha dicho: ‘Perder las elecciones es normal en una democracia; lo malo es perder la democracia en unas elecciones. ¡Hay que votar!’. Siempre habrá que votar por las propuestas que defiendan la democracia.

Por lo que puedo observar nadie está esperando que en las próximas horas Gerardo Morales o Facundo Manes anuncien sus candidatos a vicepresidente, ni tampoco nadie espera que Abad, Posse o Tetaz anuncien quienes serán sus candidatos vice Gobernador. Si en cambio esperan que Rodríguez Larreta o Bullrich designen sus candidatos a vicepresidente y Santilli y Grindetti hagan lo propio con sus candidatos a Vicegobernador. Parece que algo no ha funcionado en la UCR. El emperador Romano Julio César, según lo relata el historiador Suetonio dijo al decidir cruzar el Rubicón: «álea jacta est» (la suerte está echada). Aquí también la suerte está echada.

Aunque para el 24 de junio faltan algunos días y hasta ese momento hay que esperar, creo ya que los dados fueron lanzados. Finalmente, como radical aspiro que los programas que se establezcan sean lo más cercanos posibles a una socialdemocracia en buen romance que se garantice la libertad, el sistema republicano y al mismo tiempo la justicia social. Todos sabemos que la situación es difícil, pero que las consecuencias del ordenamiento de las cuentas públicas y la economía no las paguen los que menos tienen. Que la educación y la salud pública estén entre la prioridad de prioridades. Que a ningún candidato a Gobernador se le ocurra municipalizar en forma explícita o encubierta lo educación. A los radicales los exhorto a redoblar la militancia; seguramente, no podemos convocar a nadie invocando las barbas de Alem o el sombrero bombín de Yrigoyen.

Pero sí podemos convocar a trabajar por la justicia y la libertad, y para superar las necesidades insatisfechas de los argentinos de este tiempo. Hemos luchado tanto por esos valores, hoy no podemos abandonar la lucha. ¿Qué pasará en mi ciudad si el radicalismo no lleva candidatos propios que encabecen a nivel nacional y provincial en las PASO? Los moderados irán con Rodríguez Larreta, los más conservadores con Bullrich y otros quedarán huérfanos, pero finalmente todos los radicales irán a las urnas a expresarse».

