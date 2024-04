Cristina Boubee fue la productora rural de la ciudad de Azul que este viernes convocó a una concentración donde se propuso una rebelión fiscal contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires debido a los aumentos del Impuesto Inmobiliario.

Boubbe, en la previa de la protesta, había anunciado que la plaza de Azul quedaría chica debido a la convocatoria que tendría la movilización. Eso no sucedió y en el centro de la vecina ciudad se concentraron algo más de un centenar de personas.

Cristina Boubee habló particularmente de la situación de Azul y la decisión del Intendente Nelsón Sombra de crear una Tasa que denomina de «servicios esenciales.»

Al hablar del Intendente de Azul dijo, «Nelsón Sombra ¿Dónde están los caminos? ¿Dónde está la parte hidráulica de Azul? ¿Qué haces con todos los pobres que realmente no tienen cómo salir de las calles de tierra, de los barrios, de atrás del hipódromo de San Francisco, de Piazza Norte, Piazza Sur? ¿Qué haces con la ciudad de Azul? ¿Qué haces con las calles? Da la cara, Sombra, porque no te vamos a pagar el impuesto hasta que no des la cara, ni siquiera el impuesto a los caminos, no hay que pagar más impuestos, no les vamos a pagar hasta que veamos las obras»

Al hablar de la provincia, Cristina Boubee expresó: «exactamente lo mismo decimos con el chanta delincuente chorro de Kicillof, no tenemos que pagar los impuestos porque no nos han podido demostrar en todos estos años lo que ha hecho, está todo destruido, la cantidad de muertos en la Ruta 3, las provinciales, ni hablar de la Ruta 80, Ruta 80 es el país de las maravillas para Sombra, que iba a poner un colectivo para que fueran a ver las sierras, el colectivo vuelca porque vamos por la banquina, no hay ruta, se terminó la ruta, ni hablar de los caminos rurales, de las combis que realmente no llegan, los 400 chicos que no están llegando a la escuela, ¿Dónde están? ¿Dónde está la plata de esas combis? No está, se la robaron, se la robaron y voy a seguir luchando que seamos diez.»