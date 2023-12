«No sé ve una sola vivienda nueva en el nuevo presupuesto de Maximiliano Wesner»

Celeste Arouxet, presidenta del bloque de concejales de La Libertad Avanza, fue una de las voces más críticas al Presupuesto Municipal 2024 que se aprobó este viernes con los votos de los concejales de Unión por la Patria, el gallismo y la UCR.

Arouxet enumeró lo que ella llamó «promesas de campaña» de Maximiliano Wesner y en algunos casos habló de incumplimientos.

«Una vez más al ver el presupuesto tenemos que decir que el Teorema de Baglini acá se cumplió con Maximiliano Wesner porque prometieron cosas que acá no sé ve ni una. No es que no cumplieron ninguna porque siguen con el presupuesto que presentó Galli, presentaron un nuevo presupuesto. Y en ese numero presupuesto si tenían los números analizados, las promesas, las falsas promesas de campaña que hoy no están tendrían que estar en este presupuesto», expresó la concejal.

En la misma línea, Celeste Arouxet aseveró, «se le está mintiendo a un 41% de la gente».

La concejal habló del recorte de la planta política a la que hace mención el Intendente Wesner y los concejales oficialistas y al respecto dijo que desde que asumió la nueva administración «hubo altas» de nuevos empleados municipales.

«Una de las promesas de la campaña era la reducción de la planta política, modificaron las 22 direcciones y preguntamos si cesantearon a los Directores y cesantearon personas. Nos dijeron que no porque fue un cambio cualitativo», contó Arouxet quien de inmediato agregó, «entonces no hay ahorro, tampoco hay ahorro porque nos hablaron que con esa reducción se disminuyen 24 millones de pesos por mes pero por otro lado vimos el RAFAM y hay muchísimos puestos nuevos que nos van a salir bastante más que 24 millones de pesos».

La concejal Celeste Arouxet agregó en su discurso: «el ahorro de 24 millones no existe, ya se esfumó y si seguíamos con el proyecto de presupuesto del intendente Galli si se iba a ver ese ahorro. Al pedir hacer un presupuesto nuevo deberían haber ajustado todas las altas nuevas (personal) que hicieron».

Luego Celeste Arouxet dijo que desde su bloque preguntaron acerca del Plan de Viviendas y recordó que Wesner en campaña prometió 100 viviendas por año y 400 al finalizar su gestión.

«No se ve ni una vivienda nueva en el presupuesto nuevo de Maximiliano Wesner», expresó Arouxet que aclaró que sólo aparecen 11 millones de pesos destinados al programa de viviendas TUVI. «Cómo iban a hacer las viviendas si las prometieron en campaña. Yo quería ver las 100 viviendas que prometieron en campaña, ni una vivienda en el Presupuesto 2024», expresó la concejal.