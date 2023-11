«Nos reconocen que somos las instituciones más prestigiosas, pero no estamos en los lugares de decisión»

Olavarría fue sede este fin de semana de un importante encuentro de Bomberos de la provincia de Buenos Aires. En el Campus Universitario de la UNICEN tuvo lugar este sábado la 4ta reunión Federativa de Bomberos Voluntarios del territorio bonaerense.

Las actividades se iniciaron a las 9 de la mañana y desde las 11 tuvo lugar acto oficial de bienvenida.

En el transcurso del acto tomó la palabra el Presidente de la Asociación de Bomberos de Olavarría, Hugo Fayanas. El dirigente orientó sus palabras en el mismo sentido en el que antes se había expresado el Jefe del Cuerpo Activo, Comandante Raúl Ferreira.

El cierre de los discursos durante el acto estuvo a cargo del Comandante General, Osvaldo Lori quien preside la Federación de Bomberos de la Provincia. Lori realizó un discurso llamando a los bomberos a ocupar los lugares de «decisión» y además a concretar una reunión para debatir la posición de Bomberos «frente a la realidad de la Argentina».

Primero, Osvaldo Lori destacó el trabajo que realizan los bomberos de nuestra ciudad: «no es la primera vez que vengo a Olavarría, pero la verdad que es una institución donde muchos nos podemos ver reflejados. Es digna de imitar, como tantas otras, pero Olavarría hacen mis felicitaciones, no solo por lo estético, que es impecable, sino también por la disciplina, se palpa y eso no es magia, eso tiene que ver con una decisión».

Por otro lado, resaltó la importancia de la reunión que se realizó este fin de semana en nuestra ciudad: «venimos acá a discutir, a resolver, a plantear la realidad de nuestras instituciones y de nuestra misión, que es una responsabilidad pero también un privilegio, una responsabilidad porque obviamente nada más y nada menos que salvar vidas y bienes, pero también es un privilegio tener en nuestras manos esa posibilidad, que a veces nos convierte en casi héroes».

Lori puso de relieve la importancia de que esta reunión se haya llevado adelante en el Campus de la Universidad Nacional del Centro de la provincia. «Hoy estamos en la sede de una Facultad. Para nosotros es un gusto porque nosotros queremos, hemos encaminado nuestro oficio hacia la profesionalización, es un camino muy largo porque son muchos años de historia que tenemos los bomberos en la Argentina, pero tenemos que pensar en los desafíos y dejar no sólo de saber cómo hacerlo sino por qué lo hacemos, y ese es el camino que nosotros queremos emprender como bomberos voluntarios», dijo.

Al mismo tiempo resaltó la importancia que tiene la Federación bonaerense en toda la Argentina. «Este es un año importante para la Federación, cumple 50 años, estamos en el año del cincuentenario, han pasado 50 años de historia, y si uno no recuerda la historia de la Federación, pareciera que no tiene sentido todo lo que hacemos por la Federación, y esta Federación ha sido pionera en la República Argentina y ejemplo para inspiración de otras federaciones a nivel del país, pero también esta organización, más que un sistema, es una organización, le ha permitido lograr el financiamiento de las instituciones», expresó Lori

En este punto del discurso, el presidente de la Federación Bonaerense reflexionó: «yo no sé si realmente los bomberos voluntarios tenemos que seguir insistiendo con el tema del financiamiento de nuestras instituciones, que es lógico y que así debe ser que esa lucha no se baje, ni se termine, ni se deje, pero me parece que los bomberos voluntarios tenemos que tener otra perspectiva: todavía no estamos ocupando los lugares que debemos ocupar. Nos reconocen que somos las instituciones más prestigiosas, las más queridas, pero no estamos en los lugares de decisión como profesionales que somos».

El Comandante General agregó en ese sentido, «cuando digo que tenemos que estar en los lugares de decisión es que nos merecemos, porque hay muchas organizaciones dentro del sistema de gestión de riesgo, pero hay una sola que se destaca entre todas y somos nosotros».

Al final, Lori pidió: «los invito a todos los dirigentes, antes del fin de año, a hacer un gran encuentro para rediscutir cuál va a ser la posición de los bomberos voluntarios frente a la realidad social, económica y política de la Argentina, nos merecemos otro trato, nos merecemos otro lugar, no por soberbia, no por pedantería, tienen que escuchar porque nosotros tenemos una realidad y que es la de salvar vidas y bienes que nuestras comunidades confiaron en nosotros, y ese legado tiene que ser escuchado. Basta de improvisaciones en nuestro sistema, no nos hagan perder tiempo, por favor juntémonos, veamos adelante, veamos cuál es nuestra posición de ahora en más para los próximos 50 años, para que esta federación sea la más importante, no solamente la más numerosa de la República Argentina, la más importante de la República Argentina, ese debe ser nuestro desafío, yo los invito a todos a repensar esto, no tiene que haber más diferencia entre el Cuerpo Activo y la Comisión Directiva, esto es un grupo de seres humanos, porque está muy lindo en los discursos cuando decimos que la familia está de atrás, pero nuestra familia también sufre todos nuestros desaciertos y eso tenemos que ser conscientes, no lleguemos tarde muchachos, no lleguemos tarde, hay que ser agradecidos del lugar que ocupamos, pero seamos responsables también en la misión que nosotros tenemos como bomberos voluntarios en la provincia de Buenos Aires».