«Nosotros planteamos un Colegio de Ingenieros de cara a la sociedad»

Lo dijo el Ingeniero Marcos Cavilla, quien integra la lista oficialista de cara a las elecciones en el Distrito III del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.

Germillac, Cavilla, Martinez

El próximo miércoles 16 de marzo entre las 8 y las 16 horas son las elecciones en el Colegio de Ingenieros Distrito III. En la oportunidad habrá dos listas que deberán dirimir la conducción de la institución.

Una de ellas es encabezada por el Ingeniero Daniel Palacios, actual presidente del Distrito, acompañado por el olavarriense Marcos Cavilla, quienes representan a la actual conducción del Colegio.

Sobre la lista opositora que se presenta en esta compulsa electoral Cavilla indicó, “apareció una alternativa que no se mostró nunca. La realidad es que nosotros no somos tantos Ingenieros, en el Distrito hay alrededor de 450 matriculados, hay un poco menos habilitados para votar por distintas razones. Antes de las elecciones nos juntamos todos, los ingenieros se juntan en cada localidad, se hizo una reunión grande donde asistieron una importante cantidad de ingenieros de Olavarría, donde estuvo la oportunidad de expresar el deseo de participar, de esa reunión de Olavarría se hicieron otras iguales en otras localidades y ahí cada Centro de Ingeniero va proponiendo sus candidatos. Cuando estaba definida la lista de unidad dentro del Distrito apareció otra lista”.

Ingeniero Marcos Cavilla

Agregó Cavilla, “nosotros durante la pandemia pusimos al Colegio como punta de lanza para defender los intereses de nuestros matriculados, iniciando las negociaciones y las conversaciones con el Municipio para la formación de los protocolos para iniciar los trabajos, después cuando estuvimos en pandemia y no se podía realizar reuniones nosotros instalamos un sistema de charlas y capacitaciones a través de Zoom, donde hicimos infinidad de eventos tanto de capacitación como de charlas informativas. Así acompañamos a los ingenieros en ese momento”.

El ingeniero Cavilla expresó además que, “cuando la pandemia permitió ir abriendo las actividades aceleramos y acrecentamos el funcionamiento de todo lo que es online, o todo lo que es por fuera de lo interpersonal para que los ingenieros puedan hacer sus trámites de manera más rápida y sin necesidad de ir al Colegio. Fue un desafío, pero estuvimos a la altura de las circunstancias”.

“Vamos a seguir trabajando en la mejora continua del Colegio como sede e institución, para facilitarle a los matriculados el trabajo. Queremos que el Colegio sea una herramienta entre el matriculado y su trabajo, que el Colegio se hace con los ingenieros adentro. Eso es lo que hicimos desde que empezamos nuestra gestión”, dijo Cavilla.

La ingeniera Mercedes Germillac también habló qué Colegio buscan en casos de resultar reelectos este miércoles. “Seguir abriendo el Colegio y nuestro programa participativo, que todo aquel profesional de la Ingeniería que quiera sumarse lo haga, dado que es la institución que regula nuestra profesión. Seguir en la participación amplia y sumando objetivos para la ingeniería”.

Ingeniero Diego Martinez

Germiliac agregó respecto a la lista opositora, “yo creo que el funcionamiento democrático en todas las instituciones tiene que darse, cuando hay un funcionamiento democrático siempre hay divergencias. A mí no me asusta el hecho de que haya otra lista, si me asusta el hecho de que mañana no estemos todos juntos. Porque ya se dio en el proceso anterior, como aquellos que estaban disconformes no se acercaron nunca. Yo insto o invito a los colegas para quien gane quien gane, sigamos todos juntos. En definitiva, somos colegas que ejercemos la misma actividad y tenemos la responsabilidad de brindarle a Olavarría lo mejor desde lo técnico. Tenemos que devolver a Olavarría un poco de lo público nos ha dado como educación, porque todos somos egresados de Universidades estatales, entonces es obligación de los Ingenieros por lo menos caminar todos juntos para aportar un mañana mejor para Olavarría”.

El ingeniero Diego Martínez por su parte expresó que, “uno de los cambios que logramos en esta gestión es que las puertas del Colegio estén abiertas para cualquiera que quiera participar, que quiera proponer, acercar algún proyecto o una iniciativa. Esto que hizo muchos matriculados se acercaran a las reuniones antes de proponernos como candidatos y después aparece alguien que no participó de esa reunión y está armando una lista. No tendría el consenso de lo que significaría un Colegio abierto”:

En tanto Cavilla cerró diciendo, “en esta elección se juegan dos modelos de Colegio. Si queremos que el Colegio siga siendo una institución apagada, desconocida y totalmente desvinculada de la realidad y de la sociedad o una institución como la que nosotros planteamos que vinimos a hacer e iniciamos cuando empezamos nuestra gestión en 2018: vinculada con la sociedad, de cara a Olavarría, peleando para que los Ingenieros sean referentes de la sociedad y siendo permanentemente materia de consulta. Hoy en día gracias a nuestra gestión y a trabajar vinculados con la sociedad, somos en parte o varias veces motivo de consulta. Como por ejemplo con el tema del Polo Judicial u otras cuestiones como el PROCREAR, las viviendas TU.VI. Nosotros planteamos un Colegio en ese aspecto: de cara la sociedad, vinculado a la sociedad y que los Ingenieros se referencien en el Colegio”.

