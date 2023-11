Notable actuación de representantes olavarrienses

El pasado domingo 5 de noviembre, se jugó la sexta y última fecha del “Prix Mar y Sierras”, en instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados de la ciudad serrana. Bajo la dirección del profesor Néstor Bertucci, tuvo como protagonistas a más de 70 jugadores y jugadoras de las ciudades bonaerenses de Bolívar, Necochea, Rauch, Pinamar, Azul, Ayacucho, Tandil y Olavarría.



Los torneos, suizos a 6 rondas, con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 3 segundos de incremento por movida, estuvieron divididos en tres categorías: Mayores, Senior, Sub 18 y Sub 16; Sub 12 – 14 y Sub 8 – 10, contaron como árbitra principal a la AN Ana Clara Mariani de nuestra ciudad, completando la fiscalización de las mismas con profesores de Azul, Tandil y Rauch.



Finalizada la competencia, se realizó la ceremonia de premiación de la última fecha, destacando a los 5 mejores de cada categoría, mejor local y mejor dama y a continuación, se entregaron los premios anuales a los tres primeros de cada categoría y a la mejor dama de cada categoría.



Finalizadas las 6 rondas en el torneo principal, las principales posiciones fueron: 1° Albino Bianchi con 5.5 ptos. (Tandil) ganando por sistema de desempate a Rolando Gabrielle (Necochea), 3° Federico Noziglia, 5 ptos (Tandil), 4 ° Augusto Araña, 4 ptos. (Olavarría), 5° Agustín Galante 4 ptos. (Necochea). Por nuestra ciudad, Paola Nievas quedó en el puesto 12, obteniendo 3.5 puntos y Morena Gisler en el puesto 17 con 3 ptos.



Cabe destacar que Olavarría, logró una actuación preponderante, obteniendo el primer lugar en las categorías Sub 18, Sub 16 (jugaron con Mayores con un total de 33 jugadores) y Sub 14, (jugaron con Sub 12) donde los juveniles Augusto Araña, Morena Gisler y Laureano Tescione, lideraron sus respectivas categorías.



En la categoría sub 10, que contó con 27 jugadores, el representante de nuestra ciudad, Julián Hernández alcanzó el cuarto lugar; mientras que Paola Nievas, se quedó con el premio a la mejor dama en Mayores.



En lo que correspondió a la premiación anual, donde se computaron la sumatoria de puntos de cada torneo, distinguiendo a los tres mejores puntajes de cada categoría y mejor dama; en la categoría Sub 10, la representante local Eva Yahía Soraiz, obtuvo el premio a mejor dama; en la categoría Sub 16, Morena Gisler, se quedó con el premio a mejor dama, obteniendo así, la clasificación para disputar la final del Torneo Interligas a jugarse el próximo 9 de diciembre en la vecina localidad de Azul; mientras que el título de mejor dama en Mayores, quedó en manos de Paola Nievas, el mejor Senior fue para el profesor Gustavo Godoy de la localidad de Azul, desafiante al máximo cetro de la categoría en nuestra ciudad.

Con esta sexta y última fecha, se cerró el Circuito del Prix “Mar y Sierras” correspondiente al calendario 2023.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp