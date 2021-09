Nueva energía no llegó con los avales y se quedaría afuera de las elecciones en Coopelectric

A las 13 horas de este viernes cerró el plazo estipulado por el estatuto de la cooperativa para la presentación de los avales que necesita una lista para competir en las elecciones de Coopelectric.

Para el acto electoral de octubre cada lista, tanto la oficialista Amarilla como la opositora Verde (Nueva Energía) debían presentar hasta las 13 horas de hoy un total de noventa y cinco candidatos a delegados titulares mas treinta y cinco suplentes y por cada uno de ellos cuatro avales de asociados a la Cooperativa sin deuda en el servicio eléctrico al mes de junio de este año.

De acuerdo a lo que informaron fuentes allegadas al acto electoral a «En Línea Noticias» la lista Verde realizará una presentación judicial el lunes para exigir mas plazo para la presentación de avales, mientras que el consejo de administración de Coopelectric esperará el informe de una escribana para ser analizado el mismo día en la reunión del órgano rector de la cooperativa.

Las mismas fuentes señalaron que a la lista verde le faltaron alrededor de 40 avales para llegar al tope exigido y que claramente el estatuto indica que si no se reúne el número solicitado la lista no puede presentarse a la elección.

Finalmente indicaron que de acuerdo a la situación a las 13 de este viernes la Lista Verde no podrá presentarse en el acto electoral por falta de avales.

Tras la publicación de En Línea Noticias la lista Verde envió un comunicado que a continuación se publica:

Comunicado de la Lista Verde Nueva Energía.

1.- Como consecuencia de una ilegalidad manifiesta cometida por el Consejo de Administración de Coopelectric y con base en este mismo acto contra derecho, este Consejo, que son los mismos de la Lista Amarilla, ha rechazado nuestra Lista Verde, luego de que la presentamos al término del plazo de la convocatoria.



2.-Esta ilegalidad cometida por el Consejo de Administración más el abuso de poder de la conducción de Coopelectric en el proceso eleccionario, nos obliga a judicializar estas elecciones fraudulentas desde el inicio. Un tema que no es menor ya que el ilícito lesiona el objetivo de la convocatoria, que es que haya una competencia leal entre listas, sin la cual se vulnera el derecho de los 95 mil asociados a elegir y ser elegidos. Nótese que quedando nuestra Lista Verde afuera de la competencia, el Estatuto establece que no haya votación y que gane la lista amarilla sin que el asociado pueda elegir.



3.- La ilegalidad consiste en que por orden del Consejo de Administración y sin sustento normativo alguno, al asociado que otro asociado lo ha propuesto como candidato a delegado, no puede, a su vez, proponer y ser avalista de otro que considere meritorio.



4.- ¿Cuál es la consecuencia negativa para nuestra Lista? Que debido a las transgresiones éticas, rayanas con la ilegalidad, muchos asociados nuestros no pudieron ser candidatos a delegados y avalistas, con lo cual tenemos los candidatos a delegados necesarios, que son 127, pero no la cantidad de los avalistas. Si como corresponde por ley, el candidato a delegado puede ejercer el derecho de ser avalista de otro delgado, sí hubiéramos podido completar los avalistas y estar en una leal competencia debatiendo como cambiar personas y el rumbo de nuestra cooperativa y no tratando de sortear los obstáculos que nos pusieron.



5.-Esto no podemos dejarlo pasar, no podemos permitir el abuso de poder, la impunidad de un Consejo de Administración que es juez y parte, decidiendo sin sustento legal y con una arbitrariedad indignante, decidir por sí la voluntad de 95 mil asociados, para seguir haciendo uso y abuso de la institución y de su dinero. Por ello presentaremos este lunes una acción de amparo, que incluye una medida de no innovar, que consiste en que todo se suspende hasta que el juez decida sobre la ilegalidad cometida.



6.- Esta clara ilegalidad lesiona el derecho de 95 mil usuarios de su derecho a votar, vulnera el objetivo de la ley de Cooperativas y del Estatuto Social de que se ejerza el derecho a la democracia interna mediante la convocatoria a la Asamblea Electoral de Distrito.



7.- Nótese también lo poco propensos que son al cumplimiento de normas éticas y como son capaces de todo artilugio para usufructurar para beneficio personal de nuestra cooperativa:



8.- Negaron las elecciones cuando correspondía según la ley, usando el poder municipal, ya que las negaron poder decreto del intendente, dejando en la incertidumbre de cuando realizarlas, en la suposición de que no estaban en buenas condiciones para ganar.



9.- Convocaron la Asamblea Electoral de Distrito, como se llama en la ley de cooperativas n° 20337/73 a las elecciones, en fecha definida entre gallos y medias noches, a su conveniencia y antojo. Esta maniobra propia de ventajeros y aprovechadores, les permitió sacar desleales beneficios para el proceso electoral, a saber:



a.- Contar durante un año y medio con un padrón digital para manipularlo, mientras nos fue negado de manera sistemática. Cuando el padrón se puso a disposición de los asociados el 2 de septiembre, ya no se pudo saldar la deuda, con lo cual miles de asociados se encontraron con deudas que no sabían que tenían y por lo tanto sin poder elegir ni ser elegidos.



b.- Contando con la desleal ventaja de tener padrón digital en su poder, y sabiendo de antemano la fecha de las elecciones, que solo ellos conocían, mandaron aviso de corte por deuda de manera discriminada, es decir, sobre unos pocos de los miles de deudores, (sí miles), de deudores que no advirtieron que tienen deuda, en algunos casos ínfima, otros sin causa. Solo mandaron a aquellos que forman parte de su clientelismo cautivo. Este aviso, cercano a la fecha de las elecciones tuvo como fin que su clientela se pusiera al día con planes de pago, supuesto “favor” que les hacen, a cambio del voto. Puede constatarse fácilmente.



c.- Elaboraron los formularios de delegado y aval y los hicieron firmar antes de comenzar el proceso eleccionario. Nótese que para una lista poder presentarse tienen que firmar la irrazonable cantidad de 635 personas en un formulario y luego en la sede de Coopelelctric. Este requisto de cuatro avales por delegado, incluido por la lista amarilla en el Estatuto, tiene la clara finalidad de obstaculizar que otra lista pueda presentarse. Mientras la Lista Amarilla en su comité de Coopelectric las fue llenando en un año y medio, (tenemos pruebas fehacientes de ello), nosotros tuvimos quince días para llenar los formularios y diez días para que 635 personas concurrieran a firmar a Coopelectric en el reducido horario de 8 y 30 a 14 y 30 hs, horario donde el común de la gente se encuentra trabajando.



d.- Con la sospechosa constatación en la sede del registro de firmas que los de la Lista Amarilla parecían pocos en los horarios indicados, con lo que parecía que ya habían firmado todos con anterioridad en la sede de Coopelectric, mientras nuestros delegados y avalistas tuvieron que hacer largas colas y esperas generadas intencionalmente para cansarlos y que desistan, como también, lamentablemente nos ha sucedido.

