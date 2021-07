Guillermo Santellán, Presidente del interbloque de Concejales del Frente de Todos, volvió a encender la polémica contra el plan municipal de viviendas TU.VI anunciado por el Intendente Ezequiel Galli y cuya inscripción está abierta hasta finales del mes de Julio.

En su página de Facebook, el concejal y dirigente mercantil expresó sus criticas.

«Con más anuncios que soluciones el Municipio de Olavarría presentó el programa “TU. VI.” que apenas ofrece 20 viviendas para la gran cantidad de olavarrienses que no tienen acceso a la casa propia. Desde el Concejo deliberante apoyamos esta ordenanza porque creemos que es necesaria para la puesta en marcha del plan de viviendas, pero que deja en claro que no hay una planificación seria de la problemática habitacional», dijo el edil del Frente de Todos.

«Es un emprendimiento minúsculo, que no viene a solucionar la problemática habitacional que afecta a un gran sector de la población de nuestra ciudad», cuestionó y dijo «el Intendente Galli viene prometiendo un plan de viviendas desde hace seis años, sin brindar una solución integral a la problemática habitacional. La responsabilidad de quien gobierna no solo es dar soluciones, sino también no hacer promesas que no son verdaderas».

Santellán sostuvo además que «el gobierno municipal con las condiciones que tiene Olavarría en cuanto al acceso da materiales y sus condiciones productivas, ofrecer 20 viviendas a este costo y con estas medidas es faltar a la inteligencia de los olavarrienses. Por su envergadura y sus características, Olavarría merece una planificación estratégica y un verdadero sistema de solución habitacional para los vecinos que demanden vivienda. De hecho, acompañamos con nuestra mirada crítica la ordenanza que se aprobó porque creemos que es lo que hay que hacer: no entorpecer la concreción de estas viviendas, pero que no lo presenten como una solución integral porque no cumple con esas condiciones».