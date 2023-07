Oscilaciones: de campaña y de gestión, de localizar y nacionalizar

Por Volver a las Fuentes: Alexis Grierson y Josefina Bargas

Empezó la campaña con impronta propositiva: ¿de qué hablan los precandidatos? El lanzamiento de Eduardo Rodríguez y el mensaje de Massa para Olavarría; Celeste Arouxet y la defensa de Milei; el "voto radical" con dos tironeos. Además, la protesta de los municipales con abrazo al Hospital y los «payasos funcionarios».

La primera lista

Eduardo Rodríguez se anticipó a todos y presentó su lista el pasado lunes. Con una muestra de apertura a varios sectores y también la inclusión de las localidades, la intención fue mostrar las primeras propuestas -que si bien Rodríguez adelantó que no diría mucho casi que las terminó reafirmando- junto a presencias políticas de peso para el Frente Renovador, como el precandidato a diputado Ricardo Lissalde (el segundo de la lista) y la diputada Luciana Padulo.

¡Sorpresa! Durante la semana nos enteramos que Padulo (tigrense aunque representa la Séptima Sección) será precandidata a renovar su banca … por la Quinta Sección Electoral. Y con grandes chances de lograr ese ingreso. Hasta el lunes, nada se había dicho.

Lo concreto es que Rodríguez presentó la lista con Raúl Kuhn como principal referencia, con pasajes emotivos y un discurso orientado a la importancia de lo que se juega este año: dijo que es la primera vez que decide ser precandidato a Intendente por el respeto que le tiene al cargo, que no es para cualquiera.

Recalcó la experiencia de los tres primeros precandidatos de la lista de concejales, con dos que incluso fueron integrantes del HCD (Kuhn y Eva Cura) mientras que el tercero tuvo una vasta trayectoria en la gestión, Carlos Béttiga. “Muchos quisimos tenerlo en nuestras listas” agregó un armador de otro espacio en contacto con este newsletter.

Con un tono de alegría pero también de responsabilidad, hubo momentos para las propuestas y para el análisis. Por momentos con cuestiones técnicas muy profundas -como la necesidad del Impuesto a la Piedra para sostener el Municipio sin caer en déficit- Rodríguez aspiró a posicionar a Olavarría nuevamente como lugar excluyente en el centro de la Provincia de Buenos Aires.

Un asterisco interesante a analizar: si bien sus caminos se separaron en 2018 por diferencias políticas, la tesis de Rodríguez es similar a la propuesta -e incluso ejecutada- por José Eseverri durante sus mandatos entre 2007 y 2015. Hasta hubo algunas citas puntuales en lo cultural (donde Rodríguez fue funcionario) la oratoria recordó mucho a ese tipo de coyunturas.

No es una crítica: pareciera que es una esencia que se repite al menos en este primer discurso. Reordenamiento de gastos e inversiones, austeridad en la planta política, un “orden” en el Hospital Municipal y un trabajo en pos de regionalizar el distrito como ciudad principal de la Provincia, algo que se ha logrado en base no sólo por ser prácticamente la cabecera de la Sección, sino también por sus espectáculos artísticos, deportivos, entre otros.

¿Un dato de color? El sábado por la tarde Sergio Massa envió un video de apoyo a Rodríguez, y sobre el final dejó una frase de mínima llamativa … pidió que Olavarría vuelva a ser «esa ciudad que alguna vez nos llenó de orgullo cuando Don Helios Eseverri los gobernaba”. ¿Se olvidó de alguien o nos pareció?

Finalmente, hizo referencia y mostró su mirada en torno a vivienda, algo que por ahora gana terreno entre las temáticas locales vinculadas a propuestas de cara a la intendencia. “El Municipio puede hacer muchas cosas en tema de vivienda, pero sin el aporte de Provincia y de Nación es imposible que en una escala acorde a la necesidad de la demanda habitacional que tenemos, podamos hacer viviendas solamente desde el Municipio” dijo. Con ello pasó a pedir una comuna “más activa” en torno a generar las condiciones para que esos planes de vivienda lleguen.

Justamente, esto nos da el pie para…

Nacionalizar vs localizar la elección

Es imposible lograr que una se imponga sobre la otra. Veremos intentos de exclusivizar alguna de ellas, pero sin éxito. Haremos un repaso de lo que se busca plantear hasta ahora en el inicio de la campaña, que tiene un perfil 100% propositivo y de planteos en esa línea, lo que lo hace muy bueno.

Maximiliano Wesner por ejemplo fue directo a “los bifes”: propuestas en vivienda y salud para localizar la elección, sin dejar de lado el rol que tendrá la Provincia y la Nación -del mismo espacio político- para avanzar en la construcción de un centenar de viviendas por año, tal la propuesta del precandidato en coincidencia con el objetivo de la gestión provincial (acá lo contó el ministro Agustín Simone).

Casi todos propusieron mejoras en el Hospital. Galli puede mostrar las obras realizadas y por hacer; la oposición (con Wesner a la cabeza, vale decir) propone no sólo mejoras en el “Héctor Cura” sino también en los CAPS de la ciudad y la localidad, en una “descentralización” de la salud y en respuesta del pedido de las localidades de mejoras urgentes en este aspecto.

También hubo posturas claras de Rodríguez – sobre el chatbot de turnos que tiene incontables denuncias de mal funcionamiento- y de Hernán Parra y otros sectores que denuncian una mala situación del centro de salud local.

Para el Intendente Galli la situación cambia: es un mix entre lo realizado, lo que hay que hacer pero también un posicionamiento en la interna de Juntos y enfrentando a Unión por la Patria. Todo junto parece una tarea compleja, pero no lo es tanto en la ejecución.

Inflación (tema nacional) e inseguridad (provincial) son los ejes de las principales críticas del oficialismo local. Para el primero de los problemas solo hay escucha; para el segundo, la reiteración de que la seguridad es un tema “exclusivamente provincial” junto con la mención del aporte de la comuna en la materia.

Obviamente, la gestión cubre un porcentaje altísimo de la agenda de Galli por ahora -ya habrá tiempo para la campaña pura más allá de las salidas de los sábados- y al Intendente se lo ve prácticamente todos los días en actividades de gestión y en recorridas de obras, anuncios en diversas temáticas y confirmaciones de finalización de trabajos. Se espera un importante énfasis (todavía más) en esta etapa de las obras educativas que finalizarán durante julio y se inaugurarán antes de la veda que impone la campaña, dentro de menos de 10 días.

Hernán Parra recordó una propuesta histórica de dirigentes que integran su armado en “Olavarría al Frente” y pidió subir 1% la alícuota del famoso “Impuesto a la Piedra” con cantera de fondo y todo. Vale recordar que Germán Aramburu (Renovación Peronista) fue un concejal que insistió y mucho con esta idea, sin éxito cuando le tocó legislar.

En vivienda, por citar otro ejemplo, el Municipio sostiene firmemente una línea de trabajo que, coordinado y articulado, “debería sumar una cantidad de casas similar a los que pide la oposición sin explicar bien cómo hacerlo”. En diálogo con este newsletter, consideraron que tanto el Programa Tuvi, la entrega de terrenos para autoconstrucción y los convenios entre gremios y la Provincia de Buenos Aires “se complementan y suman muchísimo, de esta forma sí se puede trabajar” para impulsar.

Lo que consideran que falló y que necesitan modificar es el rol de la Nación: “es quien debería avanzar en la creación de grandes barrios sociales para personas con mayores necesidades”. De hecho señalaron el aporte para un barrio social que todavía no tuvo grandes avances y, que medidas así, “deberían tomarse todos los años y de a muchas casas justamente por la capacidad de inversión de un Estado Nacional”.

De todas maneras, no se cumple. Y otros espacios machacan la ausencia de políticas de generación de tierra de la comuna.

Más allá de los aportes que realiza cada espacio (mencionamos los que más han insistido al menos con el tema Vivienda) subrayamos en que es muy bienvenido este tipo de debates con contenido, con visiones y planificación. Sobre todo porque esto recién comienza y se prevé una profundización de líneas de posibles gobiernos pero con el agregado, más que interesante, del cómo hacer las cosas.

Si lo trasladamos a cultura, por ejemplo, Wesner viene de acompañar varias actividades vinculadas al rol del Instituto Cultural provincial en Olavarría, como el festival “Todas esas músicas” que se realizó en la Sociedad Española (con mucho éxito), el anuncio de la financiación del Polo Cultural en la Estación de El Provincial (con dinero del Ministerio de Obras Públicas de la Nación), un próximo Encuentro de Teatro y el anuncio de los escritores y artistas que participarán del Festival del Libro en nuestra ciudad en una semana. Una apuesta fuerte y que tiene como figuras no sólo a Wesner, sino también a Mercedes Landívar y un importante equipo detrás de Unión por la Patria en búsqueda de avanzar en esta etapa propositiva de la campaña mezclado con gestión.

La Libertad Avanza: en Olavarría no

El accionar de Javier Milei en el cierre de listas es el centro de una investigación judicial de oficio que se conoció durante la semana. Es que hubo más voces que plantearon que el líder de La Libertad Avanza les pidió dinero para ubicarlos en una nómina de candidatos.

El tema llegó a Olavarría: la precandidata a intendenta, Celeste Arouxet rechazó las acusaciones, negó que algo así hubiera pasado con su lista y defendió a Milei. Para expresarse publicó un video en las redes de Ahora Olavarría. Dijo que iba a «repudiar los dichos en cuanto a que nos han solicitado algo a cambio de nuestras candidaturas. Desde nuestro lugar desmentimos totalmente esto” y aseguró que “tuvimos la total libertad para el armado de listas tanto de intendentes como de concejales, cosa que no pasa en muchos espacios políticos”.

Para la dirigente, las acusaciones contra el economista y precandidato presidencial son “un ataque de la política sucia frente a un candidato que de una vez por todas llegó a la política para hacer las cosas bien”.

La investigación de la Justicia Electoral buscará inicialmente determinar si el principal referente de «los libertarios» cometió algún delito, ya sea penal o electoral. Para el martes próximo ya hay citados a declarar, entre ellos Carlos Blumberg, uno de los que cuestionó el accionar del economista y que no quedó como candidato en la lista para diputados nacionales, donde supuestamente lo habían propuesto.

Milei le respondió a Blumberg. «A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia). El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran» lanzó en Twitter.

En búsqueda de ese codiciado voto radical

Volvemos a la interna de Juntos. Más allá de la situación Larreta y Bullrich en Olavarría, dos espacios buscan firmemente conseguir el “voto radical” para su molino. Primero es el espacio de Evolución que integra la lista de Ezequiel Galli. Por un lado no encabeza con un radical, pero por el otro es el sector que gestiona los destinos del comité local luego de imponerse en la interna de 2022 ante Adelante Radicales.

La alianza Morales – Larreta generó una fórmula presidencial “Pro-UCR” y luego todo se ordenó hacia abajo en pos de la unidad. Y el aporte que podrá hacer el radicalismo, en ese sentido, es orientar el voto hacia Galli que permitirá mayor volumen de boinas blancas en el Concejo Deliberante. El sábado ya se vio a integrantes de este espacio repartir volantes con la cara de Morales (presidente de la UCR nacional) como precandidato a vicepresidente.

Sin embargo … la otra lista es radical. “Lista 3” dirán muchos. La sorpresa del acuerdo de Maximiliano Abad (presidente de la UCR provincial) y Patricia Bullrich le abrió las puertas a un sector radical -el que perdió la interna local- para presentar “lista pura” e ir por afuera incluso de Dalton Jáuregui, Andrea Coronel y Juan Zyla, los “terceros en discordia” de esta historia. Está encabezada por el ingeniero Marcelo Spina y la primera precandidata es Alejandra Malamud.

“Representamos al radicalismo en esta elección y la clave es salir a buscar el voto radical, mostrarles que somos la única lista UCR que tiene dirigentes propios y que queremos devolverle al radicalismo el protagonismo que se merece en Olavarría” afirmaron a este newsletter. Sí, vienen de una derrota electoral interna. Pero la intención y el panorama es otro y apuntan a un porcentaje de correligionarios incluso más alto que la que participó en la interna. Todo está por verse.

La Séptima gana ritmo

Al inicio muy movido para Martín Endere (quien encabeza la lista del palomar de Juntos en la Sección) comenzó a sumarse tanto Mercedes Landívar (quien encabeza la de Unión por la Patria) y la rival de Endere en Juntos, la actual diputada Alejandra Lordén.

Mientras que Landívar estuvo en General Alvear en la presentación de la lista del espacio opositor a Ramón José Capra, Lordén encabezó un importante acto radical en Saladillo para acompañar en la búsqueda de la “re-re” a José Luis Salomón, actual jefe comunal del distrito.

Endere sigue con mayor movimiento marcado, además, por el marco que le brinda el Instituto República, del cual es referente regional excluyente. Es que casi que cantó bingo: estuvo en Saladillo y en Alvear donde se mostró con los candidatos propios que le plantearán internas, justamente, a Capra y Salomón.

Se prevé que la actividad se intensifique y no quedará de lado, claro está, Olavarría, ciudad cabecera de la Sección que puede traer muchas definiciones importantes en las PASO junto con Azul.

Nuevas reglas de la campaña

Chau a los pasacalles. No van a estar en la campaña poniéndole nombre (o apellido, en general) a los candidatos. Pero tampoco esos mensajes vecinales que felicitan a alguna quinceañera, saludan a los enamorados o que le avisan a alguien de un infortunio con su pareja. Tampoco esos que anuncian algún evento deportivo o un baile.

Pero claro, este es un newsletter de política. Y la campaña empezó hace dos semanas. Con este camino en plena recorrida, hay nuevas reglas. Se aprobó una ordenanza que prohíbe la colocación de pasacalles con base en el proyecto que el año pasado presentó la UCR, cuyo argumento central es el riesgo que suponen para el tránsito vehicular y para los peatones.

Finalmente, no llegaron a votación otros dos proyectos: el de la Unión Vecinal, también presentado el año pasado -que sí fue incluido en el mismo expediente del proyecto radical-, y el del bloque Juntos basado en la propuesta del intendente de “campaña limpia” expuesta en mayo. En rigor, no reunieron los votos necesarios. Y en términos del debate, eran propuestas que tenían como finalidad impedir o limitar la publicidad partidaria. A diferencia de la iniciativa de la UCR que busca mejorar la seguridad. Sebastián Matrella hizo hincapié en ese aspecto y en que la propuesta se presentó en un año no electoral.

La cuestión es que no podrá haber pasacalles en calles, avenidas, pasajes, plazas u otros espacios públicos. Se refiere “a cualquier elemento que se coloque colgado o suspendido transversalmente uniendo dos extremos distantes uno del otro, que se encuentre paralelos a la calzada o por encima de ella, fijado a cualquier elemento ubicado en la acera o en los edificios frentistas, contenga o no mensajes publicitarios”.

La colocación de pasacalles será considerada una contravención y se prevén distintas sanciones que aplicarán tanto a quien efectivamente coloque un pasacalle así como a la empresa o partido político encargado de la colocación.

Las exposiciones de las concejales de Ahora Olavarría primero y de Foro Olavarría-Frente Renovador después, buscaron cuestionar justamente el cambio de reglas con la campaña iniciada.

Celeste Arouxet criticó la postura del oficialismo con su proyecto: “te prohibía todo, iba contra la libertad de expresión. No se debatió si era peligroso o no un pasacalle, se quería debatir no dejar participar a todos los demás, boicotear al que no tiene estructura”. Y agregó “lo único que se permitía eran los séxtuples, que casualidad que estaban todos alquilados. Se quiso cortar la libertad de expresión de todos los espacios políticos”. Por fuera de la sesión, en una entrevista en una radio, la también precandidata a intendenta señaló que el «alto costo» de los séxtuples -dijo que salen 50.000 pesos-son prohibitivos para muchas agrupaciones «que no tienen acceso a una caja del estado».

Inés Creimer explicó la postura de su bancada centrada en «el rol que tenemos como concejales, partiendo de la base de que cuando nos eligen como representantes no importa quién nos vote, representamos a toda la sociedad, incluso a los partidos que nunca llegan a una banca” expresó. Para la concejal del massismo, “no era el momento de dar un debate que a partir de la aprobación de una ordenanza viniera a imponer reglas de juego diferentes” dijo en referencia a que ya inició formalmente la campaña electoral. Planteó que “cada agrupación echa mano de los recursos que tiene” y añadió “recursos que son caros y que quien impone las reglas tiene ventaja por sobre quien no las impone”.

La semana pasada nos referimos a que se veía muy poca publicidad callejera sobre los candidatos. La aprobación de esta normativa da muestras claras de que, al menos para las PASO, la campaña será mucho menos visible que años anteriores. Veremos qué hacen las agrupaciones más chicas y con menos recursos para mostrarse.

Abrazo al Hospital

La semana anterior lo anunciaron, con denuncia de “demora” en la negociación paritaria, y el miércoles lo llevaron adelante: un abrazo al Hospital Municipal para manifestar la demanda de aumento salarial. Entre otras.

La medida impulsada por el Sindicato de Municipales y la Asociación de Profesionales tuvo importante aceptación, con masiva concurrencia de trabajadores de distintas áreas, y el regreso de “los payasos funcionarios” que fueron la marca distintiva de la manifestación.

“Es una situación económica que ya es irresistible, con los aumentos bajo el índice inflacionario que tenemos y todo eso lleva a que cada vez tenemos más trabajadores municipales pobres. Debemos estar en un 70 por ciento de los trabajadores pobres”, señaló José Stuppia.

Contó que tuvieron una nueva oferta de incremento salarial, la cual rechazaron. Les ofrecieron una suba de 7% para julio y 7% para agosto. El titular del STMO explicó que el rechazo radica en que esas cifras no compensan la pérdida de 15 puntos respecto de la inflación del semestre anterior, cuando aceptaron 35% de aumento y el IPC medido por el Indec arrojó 50%. “Cuanto más nos acerquemos a la Canasta Básica Alimentaria sería bárbaro porque todos los días los trabajadores están siendo un poco más pobres” insistió.

Desde el STMO proyectaron que la negociación no cerrará en el corto plazo y que las medidas se profundizarán. “Acá lo que pasa es que el Ejecutivo dice que no tiene plata, bueno, que salga a explicarle a la ciudadanía que no tiene dinero para aumentarle el sueldo a sus trabajadores. Es algo grave lo que está sucediendo” planteó Stuppia.

Por ahora no se anunciaron más medidas sindicales. Las reuniones de negociación paritaria siguen. Pero en base a la argumentación del STMO por ahora parece difícil que lleguen a un acuerdo.

Cortitas

Más candidatos. A esta altura podemos decir que hay 12 precandidatos a intendente. Francisco Errobidart por el Frente de Acción de Solidaria y Karina Andrea Braunschweig por Copebo son los últimos que se conocieron. Aún se aguarda a que la Junta Electoral de la provincia haga pública las nóminas de candidatos oficializados.

Irregularidades en Desarrollo Social: pedido de informe archivado. Después de la última reunión de la comisión de Legislación del HCD, el martes, el bloque de Unión por la Patria expuso que la bancada de Juntos“usó la mayoría” para archivar el pedido de informes apuntado al secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani. Consideraron que con ello lograron “evitar responder” sobre las irregularidades en el área de Desarrollo Social. Con la votación en la comisión, el proyecto nunca llegará a sesión. Los opositores señalaron lo inédito de la situación: es que siempre los proyectos de pedido de informe llegan al recinto. En ese marco, Mercedes Landívar informó que la causa penal que se sigue por el caso se caratuló «Rosales Silvana sobre Comisión de delitos de acción pública».

Quiebra y después. Esta semana se conoció que el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 dictó la quiebra de El Popular a pedido de un acreedor laboral. Con esa medida dispuesta y con la designación de un síndico, el sábado hubo movimientos en el edificio: se vio a varias personas retirando distintos elementos de la sede. Y quedaron documentados, acá lo publicó Primera Info. En paralelo se confirmó que en la Justicia Penal también avanza una causa contra el propietario de la empresa y director, Lucas Torres.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas.

