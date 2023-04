Pádel: gran actuación de los olavarrienses en el Selectivo de Menores

Durante este fin de semana se jugó la segunda fecha del certamen. Teo Gamondi se consagró campeón, mientras que Oriana Allen logró el subcampeonato. Compitieron nueve jugadores de la Acop.

Destacada actuación de los representantes de la Acop en la segunda fecha del Selectivo de Menores que se disputo este fin de semana en Córdoba. La delegación olavarriense estuvo integrada por nueve jugadores.

En cuanto a resultados se destacó el título de Teo Gamondi en Sub 18 junto a Ignacio Archieri. Por otro lado, Oriana Allen logró el subcampeonato en pareja con Lucía Dameno.

Gamondi – Archieri se consagraron campeones en su categoría tras vencer por 6/3 6/1 a la dupla Rivero – Gallardo. Mientras que Allen – Dameno cayeron en la definición del certamen ante Catalina y Julieta Iregui Caffa por 2/6 6/2 5/7.

También compitieron con distinta suerte:

Mateo Conte Sub 18 A

Lautaro Acevedo Sub 18 A

Martín Burnet Sub 18 C

Tobías Block Sub 18 C

Mateo Angulo Sub 18 C

Nicolás Krohn Sub 18 C

Mia Irazabal Sub 14 A

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp