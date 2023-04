Pallarols: «Armando Ferreira renunció a ser rico por atender a sus alumnos»

Claudia Bilbao (Radio M) – En Línea Noticias.

Juan Carlos Pallarols estuvo en Olavarría para inaugurar el 10° Encuentro Nacional de Plateros y en ese marco diálogo con la prensa. Tuvo elogiosos términos para recordar al Maestro Armando Ferreira, a quien se homenajea en este Encuentro Nacional.

Pallarols no ahorro elogios y definió al platero olavarriense fallecido recientemente, «Armando era único. Era único, porque fue un gran platero, fue un gran maestro, fue un gran amante de sus alumnos y de su profesión. Renunció a ser rico por atender a sus alumnos».

Contó, «muchas veces yo lo llamaba o me llamaban clientes que teníamos en común, junto con él, con Draghi, con Pichón Bravo, los grandes plateros de otra época y muchas veces le decía mire no puedo tengo a los alumnos que voy a atender y renunciaba a facturar cifras importantes por un sueldo que no sé si era muy grande o muy chiquito, pero debía ser muchísimo menos de lo que él podía ganar trabajando».

Una de lo de los mejores adjetivos para Armando Ferreira es el de «Maestro» aunque fue más allá para explicar quién fue Ferreira, «él ha dejado toda la experiencia de varias generaciones, porque él aprendió de Mario Lleras, de otros plateros, empezando por Damaso Arce. Todo eso se va acumulando y uno lo puede transmitir y él se preocupaba de que a cada uno le enseñaba lo que sabía que tenía la capacidad para aprender».

Por eso sintetizó, «eso no se paga con nada, pero para eso tenés que tener la vocación de una madre, de un padre, no de un maestro».

Pallarols se refirió a la actualidad de la platería en la Argentina y sostuvo, «la platería argentina está muy, a pesar de la crisis profunda que tiene el país, se mueve muchísimo el mercado de la platería. Hay mucha gente buscando y se están desarrollando nuevas técnicas, nuevos estilos. Está muy bien».

Como ejemplo de este buen desarrollo de la platería argentina, Pallarols contó que en los próximos días está viajando a los Estados Unidos donde fue invitado a realizar una exposición. «Vamos a hacer una exposición bastante más importante, primero en Miami y después en Nueva York. Yo me voy renovando continuamente y me encuentro con muchos colegas argentinos, con pintores, con también escultores. La platería está muy bien», dijo.

El bastón de los presidentes

Juan Carlos Pallarols es reconocido en la Argentina por ser quien lleva adelante la realización del bastón de mando de los Presidentes. En su desarrolla Pallarols abre su arte y permite que cientos de argentinos se sumen a cincelar su obra.

Dijo al respecto, «yo hace que hago bastones más de 50 años. El primer bastón que hice se lo hice al general Perón en el periodo de 1973. De ahí en adelante, hasta que en el 82 hice el Nuevo Bastón, con la anuencia y con la colaboración de más de 180 o 190 expertos en arte, en cultura nacional. Y así llegamos al bastón que se utiliza hoy, que ya se lo he hecho desde Raúl Alfonsín y a todos los presidentes».

«El bastón no es ni mío, ni es del presidente, ni de la presidencia: el bastón es del pueblo», dijo Pallarols. Desde abril del año pasado está recorriendo todo el país donde los chicos, no menos de 1000 por día, trabajan en la realización del bastón. Pallarols no es proveedor del Estado y su único interés al realizar es el bastón para «vivir la Democracia intensamente».

«Recuerdos todos los bastones, cada uno por igual», expresó y dijo, «yo recuerdo más cuando la gente entiende el mensaje que le quiero dar y pone toda la sangre en hacerlo.

Adelantó que está trabajando en nuevo busto del General San Martín que, dijo tendrá, una cicatriz en la cara. Se realizó mediante los testimonios de más de 27 personas. «Estoy feliz de hacerlo, hay que preocuparse de los próceres«, sostuvo.