PAMI en Tandil: ola de denuncias por la falta del servicio de emergencias

La decisión del PAMI de rescindir el convenio que la vinculaba a Usicom para la prestación del servicio de traslados en ambulancias en Tandil tuvo eco en el Concejo Deliberante de la vecina localidad. Pidieron precisiones a las autoridades de la obra social luego de recibir noticias de personas afiliadas que sufrieron inconvenientes a raíz del cambio de empresa prestadora.

Quien se pronunció al respecto fue el concejal Juan Salceda, del bloque de Juntos por el Cambio de Tandil y presidente de la comisión de Desarrollo Social y Salud de la legislatura municipal. “Existía un sistema de traslado que funcionaba para los afiliados de Tandil provisto por una empresa local de más de 20 años de trayectoria, el cual fue suspendido abruptamente”.

A su vez, en Tandil son miles los afiliados los que denuncian que no reciben atención telefónica al número informado oficialmente a tal efecto. “Los afiliados aún no cuentan con la información respecto de cómo se realiza la prestación del servicio”, refirió Salceda.

En ese contexto y ante reiteradas denuncias y quejas por problemas de prestación, desde el oficialismo proponen dirigirse al jefe de la Agencia del PAMI en Tandil, Facundo Llano, y a Fernando Mogni, Director Ejecutivo de la UGL IX Mar del Plata, a fin de tener información respecto del causal por el cual se interrumpió el convenio vigente con la empresa local Usicom. También pidieron información sobre la situación de la nueva prestadora.

La nota ya fue elevada a la presidencia del Concejo Deliberante con el formato de proyecto de resolución y aguardan por una pronta resolución legislativa para tratar de llevar certidumbre a los miles de afiliados del PAMI y sus familiares.

La voz oficial

El titular de la agencia local de PAMI expresó que «solo tenemos denunciados dos casos concretos, dos denuncias: una por un traslado programado no efectivizado, para realizar una consulta en Mar del Plata; y otra, por una urgencia no atendida». Y advirtió que «me he comunicado con una persona que hizo alguna exposición en redes sociales (en relación a la falta de respuestas del 0800), aunque le pedí por favor que haga la denuncia y al día de hoy no la ha efectuado».

«Nosotros somos los encargados de hacer valer el contrato. La empresa firmó una obligación con el PAMI, por ende, a quienes no se les ofrece el servicio como corresponde, por favor que nos lo hagan saber, porque vamos a intervenir y vamos a iniciar las penalidades que correspondieren», aseguró el abogado.

Facundo Llano fue consultado por la suficiencia de la cantidad de ambulancias con las que parece contar Serem, para cubrir las necesidades de los casi 22 mil afiliados en Tandil y reflexionó que «la cantidad de ambulancias con las que contaba la otra empresa (por Usicom), probablemente nadie lo sabe. Lo que necesitamos es que respondan al servicio contratado, más allá de las ambulancias que tengan paradas en la base operativa».

«La empresa pasó por un proceso de auditoría, dispuesto por la UGL Mar del Plata, respecto de su personal médico, de las unidades disponibles y de todos los procesos de valuación. Lo que nos interesa es que respondan el teléfono, que efectúen los traslados, que acudan a una emergencia o a una urgencia, y ver de qué manera cumplen con la prestación del servicio, más allá de una ambulancia, dos, o cien. Nosotros estamos frente a la base operativa de Usicom y cualquiera sabe que ahí no entran más de una o dos ambulancias. Y, sin embargo, nunca les preguntamos cuántas ambulancias tenían. Lo que sí queremos, es que respondan al servicio contratado», manifestó Llano.

El Director de PAMI cuestionó por otro lado que «muchos de los traslados que hoy estamos efectuando, son atendibles desde otro aspecto, que es si los efectores de Tandil, pudiesen ofrecerle al PAMI las especialidades que el PAMI necesita. Y me refiero al Hospital Municipal. Muchos traslados que estamos efectuando a otras ciudades, es porque el hospital no nos ofrece las especialidades que necesitamos, en gastroenterología, alergias, endocrinología, traumatología, dermatología. Es más caro para el PAMI ese traslado, que hacerlo en Tandil si el efector nos ofreciese esas especialidades».

«Venimos hablando con el Hospital y no vamos a cansarnos de hablar, porque entendemos que este es un sistema integrado, en el que todos tenemos que colaborar. Así como PAMI en su momento efectuó derivaciones con efectores propios, porque el hospital no daba abasto, porque la clínica Chacabuco no tenía camas disponibles, ofrecimos nuestros efectores para atender a gente de Tandil en otras ciudades», sostuvo.

«No me llamó ningún concejal»

Llano se refirió a la presentación que realizó el bloque de concejales de Juntos, en relación a un pedido de informes que pretenden elevar para conocer los alcances y detalles del nuevo convenio con Serem y la desvinculación de Usicom.

En ese sentido, el entrevistado deslizó que «no recibí ningún llamado para el dialogo. de ningún concejal del oficialismo. Me hubiese gustado que así fuese, así como me llaman para muchas gestiones de vecinos de Tandil o de familiares, también me hubiese parecido correcto que me llamen para preguntarme por este servicio».

«De todas maneras, el Concejo Deliberante es un órgano de la Democracia y no hay ningún problema, si emiten una resolución, en sentarnos y dialogar este aspecto. Porque incluso los concejales de Juntos tienen la posibilidad de ayudarnos a resolver estas dificultades que estoy mencionando, en el sentido de las especialidades que faltan, para ver cómo actúa el hospital en ciertas situaciones. Incluso pueden tener llegada con la Clínica Chacabuco, para ofrecernos alguna vía de solución en muchas cuestiones que necesitamos», consideró.

Insistió en que supo del pedido de informes, «porque se han ocupado de hacerlo público. Espero que tenga como objetivo la mejora en la atención en nuestros afiliados, y no sea una movida política. Por ahora es un pedido de un bloque político, pero no tengo ningún problema en sentarme a conversarlo».