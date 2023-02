  Papel y tinta para contribuir al desconcierto

Por Carlos Paladino

Tenemos un diario en las manos dispuesto a ver las novedades que hay en nuestro reventado país, con la esperanza puesta en encontrar – por pequeño que sea – algún acontecimiento halagüeño que nos levante el espíritu y, en una página elegida al azar, nos aturden noticias de agrio tenor. Son, por otra parte, informaciones que suenan a tomadura de pelo. Apreciamos que no se trata de invenciones del medio (aunque muchas veces sacadas de contexto) perceptibles desde el desconcertante espectro político nacional. Sabemos de antemano que cuarenta años de democracia argentina no pueden haberse atrevido a resolver dificultades coyunturales que aquejan al pueblo en una o pocas jornadas y, menos aún, por inspiración de los idénticos actores de la farándula política vigente. No obstante, leemos el periódico¸ diríamos que; casi por costumbre; como al pasar, le pegamos una “ojeada”.

Cualquier día puede ser propicio para que esto suceda; pero, en el caso que nos ocupa, específicamente ocurrió en una publicación emitida el fin de la semana pasada. Vamos al punto sin más dilaciones y mostremos lo aparecido en esa página escogida al “tun tun”. Emerge como gran informe que el señor Agustín Rossi asumirá como jefe de Gabinete Nacional, en reemplazo de Juan Manzur. ¡Elementalísimo! Rossi es una de las grandes lumbreras que tiene el peronismo, siempre en acción, a la cual se recurre para salvar al país de posibles catástrofes. Un hombre que “sirve para todo”. Para todo es bueno porque sabe de todo, Desde su ingreso a la militancia en la Juventud Peronista y su pronto ascenso a una concejalía en Rosario en el año 1987, no hubo quien supiera parar su ascenso político, dentro del ambiente peronista. Es uno de los favoritos del kirchnerismo para reemplazar cuanto lugar quede acéfalo de conducción. Estamos hablando de un superdotado en conocimientos profesionales y sabiduría en general. Un personaje admirable, si los hay. Por eso la importancia de su nuevo nombramiento en el Gabinete Nacional. Pero, eso no significa que, si hay alguna otra carencia en el organigrama de gobierno, no se recurra nuevamente a él para salvar la coyuntura.

Abajo o arriba de la misma carilla resaltan otras declaraciones de real trascendencia para la problemática popular. Información que el ciudadano espera con ansias, Una de ellas se refiere a los dichos de la señora María Eugenia Vidal que, con sentido entusiástico pone en conocimiento de la población que, en caso de que Mauricio Macri se presente a lidiar en la interna del PRO y/o JxC; no formará parte de esa contienda electoral. ¿Qué gesto altruista y desinteresado el de la señora! Acaso teme que su presencia en una elección ¿inquiete sobremanera a Mauricio? Cuando perdió la elección contra Axel Kicillof, recordamos haberla oído despotricar contra su jefe Macri porque decía no haber sido provista de los fondos necesarios para mejores realizaciones en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. También fue de las primeras en apartarse de su figura representativa. Bien, ahora, anda simulando gestos generosos para el que fuera su líder indiscutido. María Eugenia todo lo que fue, se lo debe a Macri ¿o quedan dudas al respecto.? De todos modos, el país no está pendiente de la decisión de la señora Vidal. No obstante, el medio lo publica. El otro dato que llama la atención, registra el descontento del señor Martín Lousteau por las apariciones sin definiciones concretas de Mauricio Macri en cuanto a su probable postulación. Lousteau fue el niño mimado de la señora presidente Cristina Kirchner, lo cual hizo que fuera nombrado Ministro de Economía a fines del 2007. El ministro en esa área más joven de la historia argentina. No terminó la gestión. Después, el presiente Macri lo designó embajador de los Estados Unidos (nada menos) dándole gran dimensión política a su trayectoria. En abril de 2017, renunció a la embajada, ya que “quería ser candidato en la Ciudad” (Buenos Aires). De repente apareció como afiliado de la UCR y se posesionó en el Partido contando con algunos avales importantes, lugar donde permanece formando parte de JxC. De alguna manera pretende que Horario Rodríguez Larreta digite directamente su nombre como candidato, obviando la interna. Arguye que es cumplir con acuerdos preconcebidos con Horacio. Es evidente que Macri y su indeterminación lo ponen nervioso. No da pie con bola en ningún lado don Martín.

Pero, acá no acaba nuestro comentario de viciosos augurios. En la plana se hace notable un sentir que atañe a la labor del superministro (otro bueno para todo) del oficialismo, señor Sergio Massa. “El Gobierno – dice el artículo – ve difícil cumplir con la meta de inflación que fijó Massa y la CGT podría reabrir paritarias” El índice inflacionario pronosticado por el ministro de economía para abril rondaría el 3%. Preguntamos: si el gobierno que lo encumbró con una aureola de superministro coordinador no le da crédito, ¿qué queda para la gilada incauta en la que estamos apiñados los argentinos?

Es demasiado desaliento junto concentrado en la página de un periódico.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-

En una Argentina, donde cada día que despiertas debes ser más tenaz que ayer y más débil que mañana, un raudal de noticias del esperpento señalado te hace ver que el lugar donde vives es invivible y no hay espacio para albergar alguna esperanza. Sobre todo, si sobre la hora se anota en la nómina de los presidenciables el amigo Daniel Scioli. Sin embargo, es nuestra obligación ir detrás de construir una ilusión. Sólo nos queda pensar un poco. La mayoría de los expertos coinciden en afirmar que Argentina no crece desde hace diez años o más. Bueno de ser así, a ojos vista, esta catástrofe no deja de ser un indicio consolador; porque no solamente no crecemos como país republicano, sino que vamos en franca regresión, en lo económico, lo social y fundamentalmente, en lo moral.

Las elecciones se vienen más pronto que ligero, a galope tendido dicho en expresión antigua, y más allá de muestres presuntuosos, no conocemos quienes son los demandantes a conducir la nación, ninguno se proyecta por sí mismo, dependen de la incitación que obtengan de sus correligionarios y afines. Y eso, embrolla y, por ende, retrasa la cuestión. Aunque también hay que considerar que algunos candidatos no se animen a decir en sus plataformas lo que, realmente, debe hacerse con nuestra sociedad. Las medidas correctoras que se deben asumir, son enredadas, duras, en extremo antipopulares y anti votos. ¿Los políticos que se exhiben a diario se animarán a explicar lo que piensan?

Mucho papel y tinta malgastados al cuete.

