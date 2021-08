Para el dueño de Maxiconsumo, Marolio y Molto, la Industria crece a «pasos inesperados»

Fera, Longo y Corso

La Unión Industrial de Olavarría, recibió este viernes a Juan Fera, titular de la cadena Maxiconsumo y de las fábricas Marolio y Molto.

El presidente de la UIO, Cesar Longo, le dio la bienvenida a Fera y dijo que, “para nosotros es un orgullo tener en la UIO, a uno de los empresarios mas importantes de la Argentina.”

Juan Fera

El empresario olavarriense destacó la labor que realiza desde su experiencia, intercambiando ideas con los empresarios del resto de la provincia.

Tras las palabras de bienvenida Juan Fera, señaló que, con la UIO, “venimos trabajando desde hace tiempo y podemos reflexionar que queremos para la industria y el país. Podemos trabajar en una agenda Pyme, venimos bien con muchas ideas. Nosotros somos industriales que pensamos en las Pymes.”

El industrial indicó que los empresarios, quieren marcar agenda, “tenemos buen dialogo con la provincia y el ministerio de la producción. Buscamos trabajar en la pos pandemia.”

Juan Fera

Tras consulta de los constantes aumentos de precios en los productos de alimentos, siendo Fera un empresario que fabrica, distribuye y vende al consumidor final alimentos explicó que, “la suba de precios era algo que no se podía hablar con el gobierno. Este gobierno se ha dispuesto al dialogo y estamos hablando de las cadenas de valor para que podamos analizarlo y lo podamos entender.”

El industrial dijo que, “tenés suba de materia prima con valores históricos a nivel mundial, a mi me suben los costos todo el tiempo,” justificó.

La industria de los alimentos y la Pandemia

“Recordemos lo que fue marzo del 2020 que si salías te morías. No me da vergüenza decirlo, yo iba a trabajar llorando y volvía a casa llorando. Trabajamos todo el tiempo, hicimos protocolos que hemos ido cambiando. No hemos tenido contagios, ni bajas. Hemos estado a la altura de las circunstancias en la industria de los alimentos y lo que es cierto no hubo desabastecimiento ni faltó nada,” enfatizó.

Por otro lado, Fera señaló que, “la industria está creciendo a pasos que no esperábamos, en la parte comercial hay gente que la esta pasando mal, es difícil no poder recuperar lo que ya paso, pero hay sectores que vana a tener un buen crecimiento.”

Mas empleo

El empresario señaló que, “cuando tenés un consumo interno fuerte y crece vos podes crecer y exportar, eso es en mi opinión. Queremos incentivar el consumo interno. Con el gobierno estamos trabajando bien, hay un esquema industrialista que da esperanza. Nosotros queremos vender productos y no poner la plata en plazo fijo.”

“Las ventas en rubro alimento han crecido, hoy comparado con 2019 estamos 2 o 3 puntos arriba.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp