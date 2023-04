Para la familia Vicente «hay gente pesada atrás» del femicidio de Sofía

«Hay gente pesada atrás de todo», escribió este martes Mariela Vicente, tía de Sofía Belén quien fue hallada muerta dentro de un pozo ciego de la ciudad el 9 de marzo pasado.

Tras varias marchas, movilizaciones, declaraciones públicas y altísima visibilidad, Mariela Vicente dijo que están recibiendo amenazas para que la familia no siga avanzando y siguiendo de cerca la investigación.

Mariela, codo a codo con otros familiares, se ha puesto al frente del pedido de justicia e incluso protagonizó fuertes cruces con la fiscal Serrano sobre dichos de la funcionaria.

Describió su malestar diciendo, «justicia de mierda que tenemos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Olavarría».

Y su mensaje de cierre fue durísimo, «La familia Vicente solo quiere verdad y justicia. No me voy a callar, no voy a parar de gritar. Antes que vengan y me maten».