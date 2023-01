Paro en El Popular: «Hoy los quieren y me quieren sacar por la ventana»

Francisco Ferrari es uno de los periodistas más emblemáticos del diario El Popular y como sus compañeros están atravesando una dificilísima situación dado que la empresa que lidera el empresario Lucas Torres continúa sin pagar los sueldos.

Los trabajadores y trabajadoras del diario El Popular no han claudicado en su decisión de continuar visibilizando la situación que atraviesan e incluso se está convocando a la comunidad toda a movilizarse el martes próximo a las puertas del diario para luego concurrir al Ministerio de Trabajo donde se realizará una nueva audiencia.

Ferrari se expresó sobre el paro, la historia y el futuro de su trabajo en la redacción.

Dice con claridad, «ni mis compañeros ni yo estábamos preparados para esto. Estábamos entrenados para sacar el diario, no para frenarlo. Estábamos habituados a hacer periodismo, no para no hacerlo. Con diferencias, con más o menos talento, con mayor o menor rodaje, pero todos para adelante. Nunca para atrás».

Califica a lo que está sucediendo como, «raro y tan difícil» y sostiene que por eso «Por eso es tan raro y tan difícil. Por eso «da tanta angustia y tanta bronca el destrato, el maltrato, la prepotencia».

Su mensaje que, poco después de publicado, es compartido de manera masiva por otros olavarrienses preocupados y ocupados en el tema.

Dice Ferrari, «he visto compañeros y compañeras que lo han dado todo, que son símbolos de El Popular, que lo han puesto en lugares de relevancia, que han mostrado pasión y empuje y ganas. Que no se han achanchado después de décadas ahí adentro. Los vi, aprendí de ellos, compartimos. No me la contaron.

«Hoy los quieren y me quieren sacar por la ventana como ya hicieron con algunos», resume con crudeza y luego desafía «por la ventana que se vayan ellos si quieren. Nosotros no le debemos nada a nadie. Ellos sí. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. La Redacción es nuestra aunque ya no estemos ahí».