Peña de Boca: “Nuestra locura es llegar a los 30 años con un predio propio”

Gonzalo Díaz, titular de la Peña de Boca en Olavarría, concedió una entrevista a la periodista Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias». A lo largo de la entrevista contó «esta semana entregamos el carnet para los nuevos socios que durante la pandemia no pudieron tener la credencial. Desde el año 2020, y por segunda vez, se entregaron en nuestra sede de Chacabuco 4366, para nosotros es “el documento” el que certifica el orgullo de pertenecer al Club Boca Juniors», dijo durante la entrevista.

Agregó además que también realizaron el recambio de butacas en un sector de platea, “las que se sacaron se entregan al abonado junto con una plaqueta, en otros tiempos se vendían por internet, pero ahora, a cada socio que tenía un abono se le entregó la butaca”.

Este acto se realizó en la sede de la Peña Ciudad de Olavarría, explicó Gonzalo Díaz.

¿Cuántos socios tiene la Peña de Boca en Olavarría?

Tenemos 500 personas asociadas a la Peña que ya cuenta con 27 años de historia.

En la pandemia se han asociado muchos más y esto es producto del fanatismo y del trabajo de las peñas. La masa societaria es grandísima en Argentina y en Sudamérica, es lo que hizo que el club hoy por hoy esté en pie. El presidente del Club Boca Juniors, Jorge Ameal, siempre recalca que “quien sacó adelante al club en esta pandemia fue el socio que nunca dejó de pagar su cuota”.

En Olavarría hubo un solo caso en toda la pandemia, un socio me llamó porque se quería dar de baja por un tema económico, consultamos al presidente del Departamento de Socios del Club en Buenos Aires y dijo que “no va a dar de baja a ningún socio, cuando esto termine se va a analizar la situación de quienes no pudieron pagar pero todo seguirá antes. “Es un ida y vuelta con el club que se está acercando en cada ciudad”. Los socios también preguntan qué se hace con el abono y desde el Club Boca dijeron que no iban a cobrar el abono hasta que se termine la pandemia”, afirmó Gonzalo Díaz.

¿De qué valores estamos hablando? ¿Cuál es el costo de un abono?

Una renovación de abono cuesta 30.000 pesos al año y te permite acceder a un lugar fijo todo el año, en tanto la cuota es de $500.

¿Qué pasó con el partido de anoche? Boca fue eliminado de la Copa Libertadores….

Sí, nosotros tenemos grupos de whatsapp de todo el país, donde están todas las peñas, entre ellos dirigentes deportivos y coincidimos en lo mismo. Lo de ayer fue triste, porque seguimos arruinando el futbol, no nosotros como hinchas, sino gente que con su trajecito detrás de un escritorio con el dedo dice lo que tiene que pasar, y preocupante porque hay que trabajar en eso,no es solo decir: ”roban y hacen cosas que no se debe” hay que trabajar en serio para que no vuelva a repetirse.

Riquelme estalló de furia y dijo que “ Boca ganó los dos partidos y quedó afuera”.

Román (Riquelme) nos representa cada vez mejor, cada una de sus palabras nos da tranquilidad, lo explicó bien cómo lo sabe hacer él, se ganaron los dos partidos y quedamos afuera. Es muy triste ver el fútbol medido por computadoras, es como si en el básquet paremos a cada segundo el partido para ver si uno de los jugadores rozó a otro, es algo que desvirtúa todo y cuando hay otros temas sospechosos atrás….

Boca tiene que hacer hincapié en eso, no pasa solo por la gloria, por una Copa Libertadores más y o menos porque hemos perdido varias y hemos ganado muchas, pero también hay un tema económico ya que Boca está perdiendo muchos millones de pesos ya que el club hizo una pretemporada, pago hoteles, jugadores con sueldos caros como para que así a dedo te saquen del torneo.

“A los hinchas de Boca les quiero decir que siempre hay revancha», manifestó Gonzalo Díaz.

¿Qué otras actividades tienen previstas realizar en el futuro?

Nosotros tenemos un sueño que ojalá se cumpla. Nuestra locura es llegar a los 30 años de la Peña Ciudad de Olavarría con un predio propio para tener una escuelita de fútbol, es algo que hay que gestionar en recursos y trabajar, porque un predio así no solo se realiza solo con donaciones.

La escuelita ya está funcionando, pero queremos tener nuestro propio predio y poder llamar a chicos con necesidades y trabajar en Boca con ellos, es el próximo objetivo a largo plazo.

La comisión directiva actual está compuesta por 25 personas, pocas instituciones de Olavarría tienen tanta gente participando y para nosotros fue un logro importante haber conseguido la Personería Jurídica.

¿Tienen un terreno propio o están buscando?

Es un tema más que debatimos en cada asamblea, la próxima es en agosto, estamos viendo si primero conseguimos el terreno o armamos un presupuesto para presentar en la Municipalidad donde nos dijeron que vamos a trabajar juntos. El camino es largo pero soñando en grande es como se consiguen las cosas, ¿no?, expresó el presidente de la Peña Ciudad de Olavarría con un tono de esperanza que hace sentir que soñar a lo grande para ellos los ha llevado a logros muy importantes.