Píparo: “Necesitamos mano dura para que los bonaerenses recuperen la calle”

Si fuese gobernadora, ¿cuál sería su prioridad de gestión, a que se abocaría primero?

A la seguridad, que es la preocupación de todos los bonaerenses y lo que me compete; a la salud y a la educación.

¿Rescataría algo de la gestión Kicillof?

Habría que revisarla. Hay una cuestión que me pareció muy interesante, que fueron las cinco horas de clase. Ahora, con qué se llenaron esas cinco horas la verdad es que no es contundente. Están una hora más en muchas escuelas, pero no tienen un objetivo claro por qué estar.

¿Qué tendría que haber en esa hora?

Más lengua y más matemática.

¿Lo más importante en seguridad?

Cambiar el código procesal para que se acabe la puerta giratoria. Y construir cárceles e institutos de menores.

¿El modelo de Bukele en El Salvador?

Solo conozco una foto de esas cárceles. Lo que digo es que la criminalidad avanza mientras no haya un respaldo para la Policía. Para eso necesitamos mano dura, que no haya lugar para delincuentes, corruptos ni mafiosos. La calle tiene que volver a ser de los bonaerenses.

¿Qué significa respaldar a la Policía?

Separar a los que sean parte del problema, porque tenemos una fuerza enorme así que nadie se tiene que asustar con el número. Y por supuesto, remunerar, equipar, entrenar al resto para que estén capacitados para defendernos. Y aquel que nos defiende lo voy a condecorar y defender.

¿Kicillof o Berni no lo hacen?

No creo que (Axel Kicillof) respalde a la Policía. En su primera apertura de sesiones dijo que iba a arreglar las cárceles y no hay ninguna cárcel más.

¿Taser sí o no?

Sí. Es un debate totalmente estéril. No se discute en el mundo: es una herramienta más para situaciones muy específicas. Discutir eso eternamente es la política.

¿Qué modificaría del Código?

Que se tenga en cuenta la peligrosidad, no solamente el peligro de fuga para dar una excarcelación. Los jueces no lo quieren tener en cuenta.

Estuvo con Espert y ahora con Milei. Los dos son liberales. ¿Qué los diferencia, por qué cambiar?

Yo en el 2021 me decidí a defender las ideas de la libertad y ahí me quedé. Espert se fue a otro lugar que no es liberal.

¿Espert ya no es liberal?

En su individualidad tendrá que responder él. Está en un espacio que no es liberal.

¿Hay una campaña contra Milei desde que comenzó a ser un problema electoral potencial para JpC?

Sí. Porque él cambió la agenda política de la Argentina.

¿Es una campaña hecha por el “Círculo Rojo”?

Es que Juntos sí tiene un ejercicio de atacarse por los medios y las redes a través de otros. Yo admiro de Javier que pone su cara y su voz para decir lo que tiene que decir. Juntos utiliza a terceros.

¿Se refiere a medios, periodistas que antes los apoyaban?

No está bueno que no haya diversas voces. Y hay que dar voz para responder. Y en ese sentido han sido muy injustos con el ataque mentiroso que le han hecho a Javier.

¿Es una denuncia de campaña sucia?

Sí, pero también se la hacen entre ellos. No son capaces de decir nada en la cara. Siempre está bien con todo y después hacen el gobierno que hacen porque cada uno va para su lado. Eso los caracteriza. Los conozco de adentro y por eso puedo decir lo que digo.

En el nuevo spot de Milei se llama a votar. ¿El abstencionismo puede ser un problema para ustedes?

Es un problema para la democracia, para todos. Pero entiendo a la gente. También entiendo que el 13 de agosto está Javier Milei y eso va a motivar a muchos a ir a votar.

¿Es decir, Milei reconcilia a la gente con la casta?

No con la casta, con la política, pero con otro tipo de política. Nosotros vamos a reducir el gasto público en política.

Pero en la plataforma dice 13% de ajuste del gasto, ¿no parece que van a echar empleados?

No tiene nada que ver. Cada ministro de la Provincia llega con 200 funcionarios, que tienen choferes, asesores, secretarios. Todo eso desaparece. Sí un ministro tiene que venir con su gente de confianza y que tenga expertice en la materia. Ahora, si yo mañana tengo 200 personas para poner… Hemos tenido subsecretarios y secretarios de Política Criminal de 19 años. ¿Qué experiencia pueden tener?

¿Cómo explica la mala perfomance de LLA en las provincias hasta ahora y por qué debería ser distinto en PBA?

En algunas provincias no ha sido mala. En La Rioja fue excelente, es la primera elección. Pero Javier marca una diferencia porque es la persona que más conecta con los argentinos a nivel político.

¿Es decir, él arrastraría su boleta?

Yo no me voy a menospreciar. Creo que le aporto mucho a la boleta. Soy la única diputada liberal representando a la provincia. Obviamente, Javier en la calle es la persona con la que todos quieren hablar, a la que todos le quieren sacar una foto.

¿Qué piensa de las propuestas extremas o excéntricas, como dinamitar el Banco Central, vender órganos o niños?

El Banco Central ya está dinamitado. Lo dinamitó la política, con la emisión. El resto de los temas, yo no estoy de acuerdo. Javier es una persona muy abierta, no se estresa porque alguien de su equipo piense diferente. Los planteó como una cuestión filosófica además.

¿Apoya la dolarización?

Todas las medidas económicas que propone las apoyo fuertemente.

Salvo Milei, todos los economistas dicen que implica una devaluación muy fuerte y una vertical caída de los salarios.

No les importa nada lo que cae el salario. No están en el lugar de la gente. Lo único que les importa es seguir teniendo el poder de emitir porque es plata que manejan ellos.

Entonces cree que el precio del dólar no se dispararía.

El dólar ya tiene un precio, que es 560, es una barbaridad ya. [NdR: al momento de la publicación de esta nota la divisa “blue” cerró en $ 574].

En un ballotage sin Milei: ¿Bullrich, Larreta o Massa?

No voy a opinar, la gente es libre. Te puedo hablar por mí, mi idea no es apoyar a nadie.

¿Cómo ven el preacuerdo con el FMI, qué harían ustedes?

Lo que plantea Javier no es desconocer la deuda. Pero sí basta de pedir plata. El acuerdo de ahora es seguir endeudando a un país que está completamente fundido y hoy no muestra ninguna voluntad de arreglar esto.

Milei puede ser funcional al kirchnerismo si le va bien por ejemplo en la provincia.

Juntos por el Cambio perdió la provincia por 18 puntos en el 2019.

Otra agenda liberal: feminismo, ESI, eutanasia, marihuana

¿Su condición de mujer la perjudicó, material o simbólicamente?

Tengo algunas cosas para decir en términos mediáticos, pero no quiero ir por ahí. Sí que me encontré un mundo que era más de hombres que hoy se está transformando. El feminismo deja mucho que desear porque es todo declamativo. El defender que las mujeres ejerzan el poder es una cuestión de práctica, no de discurso.

¿Quiere decir que es feminista en la práctica?

Feminismo no es una palabra que a mí me quede. Que a las mujeres les ha costado llegar al poder, sí; que hay muy poquitas que pueden incidir, sí. Ahora si las que llegan no les dan lugar a las mujeres que no se quejen ni salgan a decir “somos feministas”, no les creo nada.

¿Está en contra del cupo?

No para empezar. Pero tiene que ser algo temporario. Nosotras tenemos méritos para ganarnos esos lugares. De hecho yo me lo estoy ganando.

¿Legalizaría la marihuana?

No, no estoy de acuerdo con legalizar ningún tipo de droga. Lo que yo quiero combatir en la provincia son los narcos. Y el narcomenudeo. Los que vuelven locos a cada joven, a cada madre en el barrio. No quiero solamente derribar un búnker, quiero que se queden en la cárcel. La droga está destruyendo en la provincia.

¿Qué posición tiene con la ESI?

Tiene que haber un mensaje muy claro desde la escuela para que los niños sepan que el cuerpo es propio. Y que nadie puede siquiera darle un beso sin su consentimiento.

¿Eutanasia?

Es un tema que estoy dispuesta a debatir. En el Congreso tienen que empezar a escuchar a los profesionales y técnicos. (DIB) AL

